"Киборг" из смешанных единоборств готовится провести бой с "Первой леди" боксерского ринга

Легенда смешанных единоборств Кристиана Жустину по прозвищу "Киборг" – одна из тех, кто проложил дорогу женщинам в ММА. 25 января 2020 года бразильская экс-чемпионка UFC завоевала титул в другом престижном промоушене – Bellator – в полулегком весе, а теперь готовится провести поединок по правилам бокса. И не с кем-нибудь, а с многолетним первым номером pound-for-pound в женском боксе Сесилией Брекхус.

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"Мы с Сесилией Брекхус давно разговариваем об этом. А я активно тренируюсь, – отмечает Кристиана. – Я думаю, что это было бы очень хорошо для меня. Это будет большой бой. Я хотела бы бросить вызов себе. Я никогда не ищу легкого пути. Я постоянно в чем-то соревнуюсь – в джиу-джитсу, борьбе, ММА. Но у меня никогда не было возможности драться по правилам Муай Тай, у меня никогда не было возможности сражаться в боксе. Для меня это будет честью сражаться с Брекхус".

Отметим, что поединок легенд бокса и ММА собираются организовать еще с декабря 2017 года. И с тех пор "Киборг" рвется в бокс. Жустину ранее заявляла, что из-за проблем с достойными конкурентами в полулегком дивизионе UFC приходилось находить соперниц из других весовых категорий. В боксе, как считает Жустину, таких проблем не будет, так как там есть Брекхус – чемпионка в полусреднем весе, лучшая из боксеров женщин.

Глава Bellator Скотт Кокер совсем не против боксерского поединка своей звезды. Ранее мы писали, что Брекхус просто размазала соперницу по гламурному рингу Монте-Карло.

Смотрите, как тренируется Кристиана Жустину

Тренировка Кристианы Жустину Видео: Instagram

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