Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,6
30,08
  1. Новости спорта
  2. Новости MMA

"Киборг" из смешанных единоборств готовится провести бой с "Первой леди" боксерского ринга

5 апреля, 14:19

Елена Павлова

Поединок легенд бокса и ММА собираются организовать еще с декабря 2017 года

Легенда смешанных единоборств Кристиана Жустину по прозвищу "Киборг" – одна из тех, кто проложил дорогу женщинам в ММА. 25 января 2020 года бразильская экс-чемпионка UFC завоевала титул в другом престижном промоушене – Bellator – в полулегком весе, а теперь готовится провести поединок по правилам бокса. И не с кем-нибудь, а с многолетним первым номером pound-for-pound в женском боксе Сесилией Брекхус.

Читайте также: Кто такая "Киборг": девушка, которая снимается в фильмах и вырубает своих соперниц в клетке

"Мы с Сесилией Брекхус давно разговариваем об этом. А я активно тренируюсь, – отмечает Кристиана. – Я думаю, что это было бы очень хорошо для меня. Это будет большой бой. Я хотела бы бросить вызов себе. Я никогда не ищу легкого пути. Я постоянно в чем-то соревнуюсь – в джиу-джитсу, борьбе, ММА. Но у меня никогда не было возможности драться по правилам Муай Тай, у меня никогда не было возможности сражаться в боксе. Для меня это будет честью сражаться с Брекхус".

Отметим, что поединок легенд бокса и ММА собираются организовать еще с декабря 2017 года. И с тех пор "Киборг" рвется в бокс. Жустину ранее заявляла, что из-за проблем с достойными конкурентами в полулегком дивизионе UFC приходилось находить соперниц из других весовых категорий. В боксе, как считает Жустину, таких проблем не будет, так как там есть Брекхус – чемпионка в полусреднем весе, лучшая из боксеров женщин.

Глава Bellator Скотт Кокер совсем не против боксерского поединка своей звезды. Ранее мы писали, что Брекхус просто размазала соперницу по гламурному рингу Монте-Карло.

Смотрите, как тренируется Кристиана Жустину

Тренировка Кристианы Жустину Видео: Instagram

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

бой женский бокс смешанные единоборства Сесилия Брекхус Кристиана Жустино Bellator

Источник: Boxing Scene

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
"В США и Европе тоже смеялись. Теперь моргов не хватает": Валуеву по коронавирусу ответил боец ММАMMA
Главная красотка MMA на карантине тренируется обнаженной: появилось фото
Главная красотка MMA на карантине тренируется обнаженной: появилось фотоMMA
"Коронавирус изобрели в США": обвинение из уст звезды российского спортаMMA
Макгрегор назвал помощь Китая в борьбе с коронавирусом бесчеловечным поведением
Макгрегор назвал помощь Китая в борьбе с коронавирусом бесчеловечным поведениемMMA
"Привет, соседи": очаровательная звезда ММА порадовала откровенным фото во время карантинаMMA

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...