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"Когда мне исполнится 35 лет, я стану миллиардером": Макгегор хвастается своим гонораром за грядущий бой

14 января, 09:26

Конор планирует заработать за бой с Серроне 80 миллионов долларов

Макгрерор

Макгрерор

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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал о гонорарах за последний бой и предстоящий поединок. Ранее мы рассказывали, что Макгрегор заработает "бешеные" деньги за бой против Серроне.

По словам Конора, за бой с Хабибом Нурмагомедовым в октябре 2018-го он получил 50 миллионов долларов. За предстоящий бой с Дональдом Серроне ирландец рассчитывает заработать 80 млн долларов. Это будет самым большим гонораром в карьере Макгрегора.

""Это будет хороший чек.Наверное, самый большой за всю мою карьеру в смешанных единоборствах. Оцениваю его в 80 миллионов долларов. У нас есть Австралия, Канада, Англия и Ирландия. Когда мне исполнится 35 лет, я стану миллиардером", – сказал Конор в интервью ESPN.

Ранее сообщалось, что за бой с Серроне на UFC 246 ирландец получит пять млн долларов. Поединок состоится 18 января в Лас-Вегасе.

Кстати, Макгрегор пригласил в свой угол участника Олимпиады в Москве. Звезда смешанных единоборств тренируется с бывшим боксером Филом Сатклиффом.

Кстати, Макгрегор останется без тренера в бою с Серроне – его коуч должен заплатить штраф за драку с Хабибом. 19 января ирландский боец Конор Макгрегор выйдет в клетку против американца Дональда Серроне на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе – тренер Диллон Данис не сможет находиться в углу Конора.

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MMA UFC смешанные единоборства Конор Макгрегор

Источник: ESPN

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