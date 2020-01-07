Макгрегор пригласил в свой угол участника Олимпиады в Москве

Конор Макгрегор в Киеве

Звезда смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор, начал работать с бывшим боксером Филом Сатклиффом, который выступал еще на летних Олимпийских играх в Москве в 1980 году и в Лос-Анджелесе в 1984 году. Об этом сообщило издание Irish Boxing. Ранее мы писали, что Макгрегор готовится заменить Фергюсона в бою с Хабибом Нурмагомедовым.

Сатклиффв свое время уже сотрудничал со скандальным ирландским бойцом и теперь предполагается, что он будет присутствовать в углу Макгрегора, когда тот выйдет на схватку с американцем Дональдом Серроне. Поединок в полусреднем весе между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне состоится 18 января на UFC 246 в Лас-Вегасе.

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Напомним, Макгрегор не выступал в смешанных единоборствах с октября 2018 года, после того как в титульном поединке проиграл российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову. На данный момент в послужном списке ирландца 21 победа в 25 боях в MMA.Ранее мы сообщали, что знаменитый боец Макгрегор на Рождество подарил своей семье "Ламборгини".

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