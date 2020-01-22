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"Король никуда не уходил": Нурмагомедов "пафосно" посмотрел в камеру и оставил грозное предупреждение

22 января, 22:48

Хабиб готовится к предстоящему бою с Тони Фергюсоном

Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов / Фото: AFP

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Непобежденный чемпион легкого веса UFC Хабиб Нурмагомедов на данный момент готовится в родном Дагестане к поединку с Тони Фергюсоном, который пройдет 18-го апреля в мэйн-ивенте турнира UFC 249.

Чтобы дать своим фанатам намек на то, как проходят его тренировки боец опубликовал короткий видеоролик, под которым он оставил грозное послание, вероятно, обращенное как к его оппоненту, так и ко всем бойцам легкого веса, которые мечтают побороться за титул.

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INSTAGRAM

"Король никогда не уходил и никуда не собирается. Скажите им, что я иду!" – написал Нурмагомедов у себя в Instagram.

Напомним, что свой последний поединок Хабиб провел в начале сентября на UFC 242, где в третьем раунде "задушил" временного чемпиона легкого веса Дастина Порье.

Ранее мы рассказывали, что отец Нурмагомедова согласился предоставить Макгрегору реванш – он назвал условие, которое отпугнет президента UFC. Абдулманап Нурмагомедов оценил этот бой в 100 миллионов.

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Емельяненко – Кокляев: видео нокаута Видео: Instagram

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MMA UFC Хабиб Нурмагомедов

Источник: Сегодня|Спорт

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