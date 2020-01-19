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"После Ломаченко – в любом месте": в лагере Хабиба назвали все условия для супербоя с Мейвезером

19 января, 18:47

Отец Нурмагомедова готов бросить своего сына под Флойда, как только Хабиб покончит с Фергюсоном

Мейвезер vs Нурмагомедов

Мейвезер vs Нурмагомедов / Фото: Twitter

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Отец и тренер короля Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов прокомментировал анонс поединка против его сына, сделанный легендой бокса Флойдом Мейвезером. Дело в том, что 19 января Мейвезер не ограничился вызовом на бой Макгрегора.Флойд заанонсировал и бой против Хабиба.

"С Хабибом все нормально, но сейчас у нас на очереди Тони Фергюсон, – отметил Абдулманап Нурмагомедов. – Мы заявили уже давным-давно: дайте нам закончить с Тони (18 апреля), после этого полгода поработаем с командой Василия Ломаченко, потом будет бой по боксу. Мы предлагаем любой день в любом месте, только с одним условием: 11 раундов по боксу и один – по смешанным единоборствам"

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Ранееотец Нурмагомедова назвал сумму, за которую Хабиб готов дать реванш Макгрегору. "Нам тоже нужен реванш с Конором, только дайте 100 миллионов долларов", – заявил родитель российского бойца.

Смотрите видео нокаута в бою Емельяненко – Кокляев

Емельяненко – Кокляев: видео нокаута Видео: Instagram

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Флойд Мейвезер Конор Макгрегор Хабиб Нурмагомедов

Источники: Сегодня|Спорт , XSport

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