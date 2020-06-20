Красавицу из UFC, располневшую на карантине, дисквалифицировали за допинг

Спортсменка может вернуться в клетку уже в августе

Пышнотелая звезда UFC Рэйчел Остович дисквалифицирована на год за употребление допинга. В образцах спортсменки были обнаружены метаблиты остарина и GW1516, которые попали в организм девушки с пищевыми добавками, но они не были указаны в составе и на упаковке. Недавно красавица из UFC пожаловалась подписчикам, что располнела на карантине, но ее успокоили, отметив, что она "просто стала сочнее".

Срок дисквалификации составляет год с момента сдачи теста – 3 января 2020 года, но USADA вычла из срока наказания четыре месяца, на которые Остович была временно отстранена в 2019 году, поэтому Рэйчел сможет вернуться в клетку уже в августе.

Остович не может похвастаться успешной карьерой в смешанных единоборствах – на ее счету четыре победы и пять поражений в клетке. При этом в предыдущем поединке она уступила другой красавице из UFC Пейдж Ванзант.

Тем не менее, это не мешает Рэйчел иметь целую армию поклонников. В Instagram на аккаунт девушки подписаны почти 700 тысяч человек, которых она регулярно балует откровенными снимками.

Некоторое время назад мы писали, что Рэйчел Остович была избита мужем, также бойцом ММА Арнолдом Бердоном. Инцидент произошел в доме пары на Гавайях. У девушки была сломана лицевая кость.

Также мы ранее писали, что украинка с 13-м размером груди готовится к дебюту в смешанных единоборствах. Пышногрудая модель Мила Кузнецова уже взяла себе в тренеры "украинского Макгрегора".

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