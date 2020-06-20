Українська
$ 26,76
30,06
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. Новости MMA

Красавицу из UFC, располневшую на карантине, дисквалифицировали за допинг

20 июня, 10:55

Александр Трикиша Александр Трикиша

Спортсменка может вернуться в клетку уже в августе

Пышнотелая звезда UFC Рэйчел Остович дисквалифицирована на год за употребление допинга. В образцах спортсменки были обнаружены метаблиты остарина и GW1516, которые попали в организм девушки с пищевыми добавками, но они не были указаны в составе и на упаковке. Недавно красавица из UFC пожаловалась подписчикам, что располнела на карантине, но ее успокоили, отметив, что она "просто стала сочнее".

Срок дисквалификации составляет год с момента сдачи теста – 3 января 2020 года, но USADA вычла из срока наказания четыре месяца, на которые Остович была временно отстранена в 2019 году, поэтому Рэйчел сможет вернуться в клетку уже в августе.

Остович не может похвастаться успешной карьерой в смешанных единоборствах – на ее счету четыре победы и пять поражений в клетке. При этом в предыдущем поединке она уступила другой красавице из UFC Пейдж Ванзант.

Тем не менее, это не мешает Рэйчел иметь целую армию поклонников. В Instagram на аккаунт девушки подписаны почти 700 тысяч человек, которых она регулярно балует откровенными снимками.

Некоторое время назад мы писали, что Рэйчел Остович была избита мужем, также бойцом ММА Арнолдом Бердоном. Инцидент произошел в доме пары на Гавайях. У девушки была сломана лицевая кость.

Также мы ранее писали, что украинка с 13-м размером груди готовится к дебюту в смешанных единоборствах. Пышногрудая модель Мила Кузнецова уже взяла себе в тренеры "украинского Макгрегора".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
UFC смешанные единоборства WAGs Рэйчел Остович

Источник: Сегодня|Спорт

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украинка с 13-м размером груди готовится к дебюту в смешанных единоборствах
Украинка с 13-м размером груди готовится к дебюту в смешанных единоборствахMMA
Один из самых быстрых нокаутов в женском ММА: все результаты турнира UFC в Лас-Вегасе
Один из самых быстрых нокаутов в женском ММА: все результаты турнира UFC в Лас-ВегасеMMA
Джессика Ай полностью разделась, но проиграла
Джессика Ай полностью разделась, но проиграла "бой" весам: анонс турнира UFC 13 июняMMA
Майк Тайсон отказался от 20 миллионов долларов за бой с
Майк Тайсон отказался от 20 миллионов долларов за бой с "Убийцей": названа причинаБокс
"Опасно для жизни": девушка из ММА рассказала, почему не выйдет замуж за мужчину из бывшего СССРMMA
Экстренные роды на дому: звезда UFC показала новорожденного малыша и глаза мужа-
Экстренные роды на дому: звезда UFC показала новорожденного малыша и глаза мужа-"акушера"MMA

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять