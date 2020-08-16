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Легендарная трилогия в UFC завершилась больницей и уходом бывшего чемпиона

16 августа, 10:14

Елена Павлова Елена Павлова

Участник двух Олимпиад Кормье навсегда покидает октагон

В Лас-Вегасе на стадионе APEX Arena состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 252. В главном бою вечера встречались действующий чемпион лиги в тяжелом весе Стипе Миочич и экс-чемпион UFC в двух категориях Даниэль Кормье. Ранее 41-летний Кормье заявил, что завершает карьеру и этот бой станет для него последним.

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Американские бойцы прошли всю дистанцию, и судейским решением победу в поединке одержал 37-летний Стипе Миочич. Ему судьи отдали три раунда, а Кормье — два. Ранее соперники провели два боя между собой и обменялись досрочными победами. Последний их поединок состоялся в Калифорнии, и тогда Стипе выиграл техническим нокаутом на турнире UFC 241.

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"Меня не интересует борьба ни за что, кроме титулов. Я не думаю, что в будущем у меня будет поединок за титул. У меня была длинная карьера. Это было здорово. Я только что дрался в своем последнем бою за чемпионство в тяжелом весе. Это был довольно хороший бой", – сказал после схватки Кормье.

Отметим, что последний бой в карьере ударил по здоровью Даниэля. После поединка со Стипе он отправлен в больницу – сообщает на своей странице в Twitter обозреватель Ариэль Хельвани. Кормье в MMA провел 26 поединков, одержал 22 победы и потерпел три поражения. Один бой был признан несостоявшимся. Кормье – бывший член сборной США по вольной борьбе, участник Олимпийских игр 2004 и 2008 годов и призер чемпионата мира.

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Даниэль Кормье

Даниэль Кормье / Фото: Reuters

Для 37-летнего Миочича, у которого хорватские корни, этой бой стал 23-м в карьере, из которых он проиграл в трех.

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