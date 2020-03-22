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"На этом все: бывший чемпион UFC проведет свой последний бой в карьере

22 марта, 13:08

Максим Перепелица

Даниэль Кормье завершит карьеру после поединка со Стипе Миочичем

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье подтвердил, что намерен провести всего один бой до окончания карьеры. Последним соперником американца должен стать его соотечественник Стипе Миочич. Хотя их бой не был официально объявлен, ожидается, что Кормье и Миочич сойдутся на турнире UFC 252 в июле этого года.

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"У меня остался один поединок. Какой-то парень спросил меня, продолжу ли драться. Я ответил, что у меня остался один бой. Многие бойцы сейчас молоды, а я не хочу больше драться с молодыми. Миочичу 37 лет, мне нужно подраться со стариной Стипе еще один раз. На этом все. Не буду биться с 27-летними парнями", – приводит слова Кормье MMAJunkie.

Кормье и Миочич встречались уже дважды, победив по разу. Последний бой соперников закончился победой Миочича на турнире UFC 241 в августе 2019 года.

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Смотрите, как проходило взвешивание Конора Макгрегора и Дональда Серроне перед очной встречей:

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Видео: Reuters

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MMA UFC смешанные единоборства Даниэль Кормье

Источник: mmajunkie

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