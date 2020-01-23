Макгрегора вызывают на реванш: жертва Нурмагомедова хочет биться с ирландцем

Конор Макгрегор / Фото: Reuters

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Второй номер рейтинга UFC в легком весе Дастин Порье хочет провести еще один бой с экс-чемпионом промоушена в двух весовых категориях Конором Макгрегором. В своем Twitter американец обратился к 31-летнему ирландцу с предложением провести поединок. Ранее мы писали, что Де ла Хойя сделал прогноз на реванш Мейвезера и Макгрегора.

На его вызов отреагировали фанаты, один из которых спросил, в какой бы весовой категории Порье хотел бы подраться? Дастин сказал, что готов драться в полулегком, легком и даже полусреднем весе, поэтому весы для него никакой роли не играют.

Макгрегор не выступал с октября 2018 года. Впервые он появился перед публикой в минувшую субботу, 19 января и победил за 40 секунд американца Дональда Серроне. Что касается Порье, то в сентябре 2019 года он уступил чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову. Добавим, что в сентябре 2014 года Порье проиграл Макгрегору техническим нокаутом.

Кстати, Нурмагомедов согласен на реванш с Макгрегором при очень жестком условии. Россиянин, по словам его отца, хочет получить за этот поединок 100 миллионов долларов.

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