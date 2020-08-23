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На турнире UFC в Лас-Вегасе Муньос и Эдгар установили рекорд по значимым ударам

23 августа, 11:00

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Раздельным решением судьи отдали победу американскому бойцу легкого веса

В ночь на воскресенье по киевскому времени в Лас-Вегасе провели очередной турнир по смешанным единоборствам под названием UFC on ESPN 15. Главным в шоу стал бой в легчайшем весе между 33-летним бразильцем Педро Муньосом и 38-летним американцем Фрэнки Эдгаром. Кстати, накануне непобедимый украинец пустил кровь сопернику и заставил судью остановить бой.

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Поединок вышел довольно конкурентным, и после его завершения каждый из бойцов был уверен в своем успехе. Судьи же победу раздельным решением отдали ветерану Эдгару, который лидировал на записках двоих из них: 48-47, 46-49, 48-47.

Таким образом, американец добыл 24-ю победу в карьере, прервав серию из трех поражений.

При этом, Эдгар и Муньос в сумме нанесли 301 значимый удар, что является новым рекордом в легчайшем весе. Причем на счету Педро 166 ударов, а соперника – 135. Предыдущий рекорд в 279 ударов установили на UFC 238 тот же Педро Муньос и американец Алджамейн Стерлинг, нанеся 105 и 174 удара соответственно.

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К слову, в соглавном событии турнира должны были встретиться бойцы полутяжелого веса: экс-претендент на титул чемпиона Овинс Сен-Пре и Алонзо Менифилд. Однако бой отменили из-за коронавируса у одного из них.

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