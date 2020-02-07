Насильник Емельняненко встретил своего будущего оппонента в подъезде: он странно двигался и невнятно разговаривал

Александр Емельяненко / Фото: Instagram

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Российские бойцы смешанных единоборств Магомед Исмаилов и Александр Емельяненко накануне пресс-конференции, посвященной их поединку, впервые встретились лицом к лицу перед боем. Оба спортсмена иронично перекинулись парой фразой во время встречи в коридоре. Александр странно двигался и не выговаривал четко слова.

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Бой Магомеда Исмаилова с Александром Емельяненко состоится третьего апреля в Москве на арене "Динамо" в рамках турнира АСА 107.

Напомним, что поединок пройдет в тяжелом весе, хотя ранее 33-летний Исмаилов выступал в среднем весе. В 18 боях в ММА на его счету 15 побед, из них семь – нокаутом, при двух поражениях и одной ничьей. Александр Емельяненко выиграл 28 поединков из 36. У него также одна ничья и семь поражений.

Отметим, что несколько лет назад Емельяненко был осужден на 4,5 года за изнасилование своей домработницы и был отправлен в колонию, однако весь срок не отсидел, освободившись по УДО.

Кстати, Емельяненко вновь замечен в нетрезвом виде возле больницы. Бойцу помогала выйти из машини неизвестная женщина.

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