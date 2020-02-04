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Насильник Емельяненко вновь замечен в нетрезвом виде возле больницы

4 февраля, 09:27

Бойцу помогала выйти из машини неизвестная женщина

Александр Емельяненко

Александр Емельяненко / Фото: Instagram

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Российский боец Александр Емельяненко был замечен в нетрезвом виде. На видео бойцу помогает выйти из машины неизвестная женщина. Предположительно, Емельяненко приехал в медицинское учреждение. Ранее Емельяненко арестовали на семь суток за пьяный дебош в Анапе. Сообщалось, что он нарушал общественный порядок в состоянии алкогольного опьянения на базе отдыха "Спорт" в поселке Супсех под Анапой.

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Отметим, что несколько лет назад Емельяненко был осужден на 4,5 года за изнасилование своей домработницы и был отправлен в колонию, однако весь срок не отсидел, освободившись по УДО.

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38-летний Александр Емельяненко провел 36 боев в смешанных единоборствах и одержал 28 побед, 20 из них — нокаутом. Также Емельяненко потерпел семь поражений. Один поединок завершился вничью.

Кстати, насильник Емельяненко заявил о грядущем бое. Российский боксер готовится к поединку 3 апреля.

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MMA UFC Александр Емельяненко

Источник: Сегодня|Спорт

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