Нокаут на первой минуте, красотка в секундантах и другие яркие моменты вечера UFC в Лас-Вегасе

В субботу в Неваде прошло очередное шоу смешанных единоборств. Как мы сообщали, Пуарье победил Хукера по очкам в главном бою UFC в Лас-Вегасе. Кроме того, минувшей ночью было несколько интересных поединков.
Самой быстрой в соревновании под названием UFC Vegas 4 оказалась победа Такаси Сато над Джейсоном Уиттом: японец нокаутировал соперника за 48 секунд. Справедливости ради стоит сказать, что Уитт "вышел на замену", поскольку Сато должен был сражаться с Рамизом Брахимаем, но в его команде выявили коронавирус.
Во втором по значимости бою скандальный Майк Перри посадил себе в угол... свою подругу. Поскольку накануне поссорился с тренером!
Тем не менее, Перри (на фото – справа) победил Микки Галла единогласным решением судей.
Также в рамках главного карда Морис Грин (слева) "задушил" Джана Вилланте:
Брендан Аллен (справа) нанес Кайлу Даукаусу первое поражение в карьере:
Джулиан Эроса победил Шона Вудсона с помощью удушающего приема Д’Арсе:
В предварительном карде Хама Ворти (слева) по прозвищу "Звезда смерти" победил Луиса Пенью:
В единственной женском поединке вечера дебютантка UFC 20-летняя Кей Хансен победила Джин Ю Фрей приемом рычаг локтя:
Юссеф Залал по прозвищу "Марокканский дьявол" (справа) взял верх над Джорданом Гриффином по очкам:
Канадец Таннер Босер нокаутом победил бразильца Филипе Линса.
Недавно сообщили, что известны дата и место самой ожидаемой схватки в смешанных единоборствах: Нурмагомедов будет биться с Гейджи.
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