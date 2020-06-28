Нокаут на первой минуте, красотка в секундантах и другие яркие моменты вечера UFC в Лас-Вегасе

Перри выгнал тренера и привел подругу, а мощный Босер завершил дело нокаутом

В субботу в Неваде прошло очередное шоу смешанных единоборств. Как мы сообщали, Пуарье победил Хукера по очкам в главном бою UFC в Лас-Вегасе. Кроме того, минувшей ночью было несколько интересных поединков.

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Самой быстрой в соревновании под названием UFC Vegas 4 оказалась победа Такаси Сато над Джейсоном Уиттом: японец нокаутировал соперника за 48 секунд. Справедливости ради стоит сказать, что Уитт "вышел на замену", поскольку Сато должен был сражаться с Рамизом Брахимаем, но в его команде выявили коронавирус.

Во втором по значимости бою скандальный Майк Перри посадил себе в угол... свою подругу. Поскольку накануне поссорился с тренером!

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Тем не менее, Перри (на фото – справа) победил Микки Галла единогласным решением судей.

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Также в рамках главного карда Морис Грин (слева) "задушил" Джана Вилланте:

Брендан Аллен (справа) нанес Кайлу Даукаусу первое поражение в карьере:

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Джулиан Эроса победил Шона Вудсона с помощью удушающего приема Д’Арсе:

В предварительном карде Хама Ворти (слева) по прозвищу "Звезда смерти" победил Луиса Пенью:

В единственной женском поединке вечера дебютантка UFC 20-летняя Кей Хансен победила Джин Ю Фрей приемом рычаг локтя:

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Юссеф Залал по прозвищу "Марокканский дьявол" (справа) взял верх над Джорданом Гриффином по очкам:

Канадец Таннер Босер нокаутом победил бразильца Филипе Линса.

Недавно сообщили, что известны дата и место самой ожидаемой схватки в смешанных единоборствах: Нурмагомедов будет биться с Гейджи.

Смотрите, как боец UFC Клаудиа Гаделья тренировалась в бронежилете

Боец UFC Клаудиа Гаделья тренируется в бронежилете Видео: Instagram

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