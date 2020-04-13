Они наконец-то оделись: бесконечно голая звезда ММА выдала горячий танец с мужем

Американская звезда смешанных единоборств Пейдж Ванзант, выступающая в наилегчайшей весовой категории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), выложила нетипичное видео в своем Instagram. Ранее Ванзант показывала фотографии, на которых она полностью обнажена, а интимные места прикрыты различными предметами. Теперь же девушка, наконец, оделась и выдала зажигательный танец со своим мужем Остином Вандерфордом.

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До этого девушка-боец ММА Пейдж Ванзант и ее супруг голыми тренировались, готовили еду и поливали сад. Откровенные фото парочки в Instagram вызывали у их фолловеров один вопрос: они, вообще, когда-нибудь одеваются?

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Отметим, что 26-летняя Пейдж Ванзант начала карьеру в смешанных единоборствах в 2012 году. В UFC она выступает с 2014 года. Ее последней соперницей была Рашаэль Остович, которую она победила во втором раунде поединка, состоявшегося в январе 2019 года. Всего на счету Ванзант 12 поединков в MMA, в которых она одержала 8 побед и потерпела 4 поражения.

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