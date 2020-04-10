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Они вообще не одеваются? сексапильная спортсменка снова сфотографировалась обнаженной

10 апреля, 12:25

Александр Трикиша

Девушка практически весь карантин проводит без одежды

Девушка-боец ММА Пейдж Ванзант во время карантина заработает больше популярности, чем во время своей спортивной карьеры. Чуть ли не каждый день красотка радует своих подписчиков в Instagram обнаженными фотографиями, на которых она со своим возлюбленный либо тренируется, либо занимается различными ежедневными делами. Смотря на эти фото, хочется у них спросить: они вообще не одеваются?

Конечно, можно предположить, что таким способ парочка решила сэкономить на стрике одежды. Тем не менее, фолловеры девушки совсем не против таких фото и награждают спортсменку тысячами лайков.

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26-летняя Пейдж Ванзант провела 14 поединков в профессиональном MMA. На ее счету 8 побед и 4 поражения. В 2016 году принимала участие в американском шоу "Танцы со звездами", где пробилась в финал и в итоге заняла второе место. В 2017 году была одной из 16-ти знаменитостей на кулинарном шоу "На куски", где одержала победу и отправила свой выигрыш на благотворительность. В 2018 году издала автобиографическую книгу Rise: Surviving the Fight of My Life (Взлет: Пережить главную схватку в жизни), в которой рассказала о травле в школе и групповом изнасиловании.

Пейдж Ванзант тренируется с мужем Видео: Instagram

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MMA спортсменка WAGs Пейдж Ванзант

Источник: Сегодня|Спорт

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