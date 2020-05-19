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Отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова снова впал в кому

19 мая, 17:55

Александр Трикиша

Тренер и отец российского бойца подключен к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации

В России сообщили новые подробности о состоянии отца чемпиона UFC в легком весе российского бойца Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа. 57-летний тренер снова впал в кому и был подключен к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Ранее мы писали, что у Абдулманапа Нурмагомедова диагностировали коронавирус.

"Состояние Абдулманапа Нурмагомедова ухудшилось. Врачам опять пришлось его подключить к аппарату ЭКМО. Несколько дней назад отцу Хабиба Нурмагомедова стало лучше. Врачи отмечали положительную динамику. Однако вчера Абдулманап опять впал в кому. Сейчас он не может самостоятельно дышать и подключен к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации", – сообщается в сообщении Telegram-канала "Мутко против".

Напомним, в настоящее время 57-летний специалист находится в одной из больниц Москвы. Он перенес инсульт и был в коме, также известно, что Нурмагомедову-старшему провели операцию на сердце. Специалист был госпитализирован с пневмонией 25 апреля в одну из больниц Дагестана. 3 мая из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в Москву.

При этом, как сообщает телеграм-канал Baza, Абдулманапу Нурмагомедову таки диагностировали COVID-19. В Махачкале тренер отказывался проходить тест на коронавирус и лечился от вирусной пневмонии, но после того, как Нурмагомедову-старшему стало плохо после занятий зарядкой, хотя врачи запрещали ему это делать, его срочно перевезли в столицу РФ. Там и подтвердилось подозрение на опасный вирус.

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MMA UFC смешанные единоборства Хабиб Нурмагомедов

Источник: Сегодня|Спорт

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