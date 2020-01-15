Отсыпьте ковбою немного золота: соперник Макгрегора назвал сумму своего гонорара ложью

Дональд Серроне / Фото: Twitter

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Американский боец UFC Дональд Серроне прокомментировал информацию о своем гонораре за бой с Конором Макгрегором, который в ночь на 19 января возглавит турнир UFC 246 в Лас-Вегасе. По словам "Ковбоя" Серроне, то, что он заработает за этот бой 2 миллион долларов – выдумка. Ранее мы писали, что Макгрегор рассказал, когда будет нокаут в его поединке с Серроне.

"Некоторые люди в нашем бизнесе нагло лгут. Что касается тех сумм, которые называют вслух, то я столько не зарабатываю! Мне нужно найти того, кто рассказал об этом, и допросить. Конор сказал, что заработает за поединок 80 миллионов евро? Интересно, он со мной поделиться не хочет? Мне хватит даже сотой части. Скажу, что это 0 какие-то нереальные цифры. Я сделал все правильно, он сделал все правильно, мы грамотно продали этот бой, это факт. Но отсыпьте мне немного золота, когда все закончится", — цитирует Дональда Серроне MMAJunkie.

Конор Макгрегор на тренировке

Ранее мы сообщали, что "Конор распродал билеты с Серроне за несколько минут". О грядущей рубке в столице игорного бизнеса рассказал президент UFC Дэйна Уайт.

"UFC знал, какой потенциал у этого поединка. Мы установили цены на билеты, а Конор распродал их за несколько минут. Мы выручили 10,6 млн долларов. Бой уже бьет рекорды. Он боролся со всеми и он дрался чаще в полусреднем весе, чем Макгрегор. Для Конора это будет нелегкий бой. Это не будет так: "С возвращением, Конор. Вот легкие деньги и открытая дверь для реванша с Хабибом", – рассказал Дэйна.

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