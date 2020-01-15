Макгрегор рассказал, когда будет нокаут в его поединке с Серроне

По словам скандального ирландца, ближайший бой он завершит досрочно. Но торопиться с победным ударом не будет

Конор Макгрегор / Фото: Reuters

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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях скандальный Конор Макгрегор в бою с Дональдом Серроне 18 января пообещал показать "дух соперничества" и нокаут. Но не такой ранний, каким, например, Тайсон Фьюри угрожает Деонтею Уайлдеру.

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Конор Макгрерор

"Не сомневайтесь во мне. Я напомню всем о себе. Вижу нокаут. Что касается раунда и времени, секунды и победного удара, то я хотел бы собрать раунды в этот раз, – заявил в комментарии The Sports Network Конор Макгрегор. – Как я уже говорил, этот бой открывает сезон. Я хочу восстановить активность и постоянство, обрести больше опыта под софитами. Торопиться я не стану, но победа будет нокаутом"

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"Я в хорошем расположении духа и тела, с мощным духом соперничества. Оно чувствуется внутри, но не заметно снаружи. Вы все увидите 18 января", – обещает Макгрегор

Кстати, по словам Конора, за поединок с Хабибом Нурмагомедовым в октябре 2018-го он получил 50 миллионов долларов. А за предстоящий бой с Серроне Макгрегор рассчитывает заработать 80 млн.

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