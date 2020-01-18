"Печально известный" Конор Макгрегор или "Ковбой" Дональд Серроне: за кого будете болеть?

Сегодня в Лас-Вегасе состоится грандиозный поединок – возвращение легендарного ирландца Конора Макгрегора в октагон в бою против американского "Ковбоя" Дональда Серроне. Мнения болельщиков разделились: многие считают, что 31-летний Конор уже не на пике формы, и "Печально известный" многим надоел своими скандальными выходками. С другой стороны, именно активностью и неординарностью Конора смешанные единоборства обязаны своей популярностью.
А за кого будете болеть вы в предстоящем поединке? В ожидании онлайн трансляции боя Конор Макгрегор – Дональд Серроне предлагаем вам принять участие в опросе.
Отметим, что ирландец – фаворит этой битвы. Эксперты прогнозируют победу Конора Макгрегора с вероятностью в 77 процентов. Коэффициент на успех ирландского бойца составляет 1.30, а ставку на победу Серроне можно сделать с котировкой 4.25.
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Напомним, что бой Конор Макгрегор – Дональд Серроне пройдет в полусредней весовой категории – до 77 кг. На взвешивании бойцы показали абсолютно равный вес и впритирку вложились в рамки дивизиона:
Все подробности в спецтеме Возвращение Макгрегора
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