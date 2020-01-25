Первый в этом году вечер боев Bellator: анонс и прогноз

Все о вечере смешанных единоборств в Инглвуде - расписание боев и прогноз

Джулия Бадд - Крис Жустину Сайборг

Сегодня в американском Инглвуде пройдет первое шоу смешанных единоборств Bellator в 2020 году. Бои начнутся в ночь на воскресенье по киевскому времени, а в главном поединке сойдутся экс-чемпионка UFC Крис Сайборг и действующая обладательница титула Bellator Джулия Бадд. Трансляция боев Bellator 238 пройдет на спутниковых каналах "Матч ТВ" и "Матч Боец".

Основной кард Bellator 238

Джулия Бадд – Крис Жустину Сайборг

Котировки: 3.95 – 1.25

Вероятность победы: 24% – 76%

Даррион Колдвелл – Адам Борич

Котировки: 1.77 – 2.00

Вероятность победы: 53% – 47%

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Серхио Петтис – Альфред Хашакян

Котировки: 1.35 – 3.15

Вероятность победы: 70% – 30%

Хуан Арчулета – Генри Корралес

Котировки: 1.40 – 2.95

Вероятность победы: 68% – 32%

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Ава Найт – Эмили Геттис

Котировки: 1.18 – 5.00

Вероятность победы: 81% – 19%

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Предварительный кард Bellator 238

Мигель Джейкоб – Давид Пачеко Крис Авила – Энтони Тейлор Кертис Миллендер – Мозес Мюрриетта Марио Наварро – Джей Джей Уилсон Рэймонд Дэниелс – Джейсон Кинг Доминик Кларк – Рикардо Сейхас Филхо Аарон Пико – Даниэль Кэйри Брэндон Бендер – Джошуа Джонс Эй Джей Аджазарм – Адель Альтамими Тони Бартович – Джарретт Коннор

Смотрите короткое видео, как тренируется одна из главных красоток смешанных единоборств Пейдж Ванзант:

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