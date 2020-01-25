Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,52
27,2

Первый в этом году вечер боев Bellator: анонс и прогноз

25 января, 19:10

Все о вечере смешанных единоборств в Инглвуде - расписание боев и прогноз

Джулия Бадд - Крис Жустину Сайборг

Джулия Бадд - Крис Жустину Сайборг

Сегодня в американском Инглвуде пройдет первое шоу смешанных единоборств Bellator в 2020 году. Бои начнутся в ночь на воскресенье по киевскому времени, а в главном поединке сойдутся экс-чемпионка UFC Крис Сайборг и действующая обладательница титула Bellator Джулия Бадд. Трансляция боев Bellator 238 пройдет на спутниковых каналах "Матч ТВ" и "Матч Боец".

Основной кард Bellator 238

Джулия Бадд – Крис Жустину Сайборг
Котировки: 3.95 – 1.25
Вероятность победы: 24% – 76%

Даррион Колдвелл – Адам Борич
Котировки: 1.77 – 2.00
Вероятность победы: 53% – 47%

Реклама

Серхио Петтис – Альфред Хашакян
Котировки: 1.35 – 3.15
Вероятность победы: 70% – 30%

Хуан Арчулета – Генри Корралес
Котировки: 1.40 – 2.95
Вероятность победы: 68% – 32%

В тренде
Жуткие авиакатастрофы в спорте: от людоедства в Уругвае до случая над небом Украины
Эмилиано Сала

Ава Найт – Эмили Геттис
Котировки: 1.18 – 5.00
Вероятность победы: 81% – 19%

Читайте также: Календарь боев MMA – расписание и результаты всех крупных турниров

Предварительный кард Bellator 238

  1. Мигель Джейкоб – Давид Пачеко
  2. Крис Авила – Энтони Тейлор
  3. Кертис Миллендер – Мозес Мюрриетта
  4. Марио Наварро – Джей Джей Уилсон
  5. Рэймонд Дэниелс – Джейсон Кинг
  6. Доминик Кларк – Рикардо Сейхас Филхо
  7. Аарон Пико – Даниэль Кэйри
  8. Брэндон Бендер – Джошуа Джонс
  9. Эй Джей Аджазарм – Адель Альтамими
  10. Тони Бартович – Джарретт Коннор

Смотрите короткое видео, как тренируется одна из главных красоток смешанных единоборств Пейдж Ванзант:

Пейдж Ванзант – тренировка звезды UFC Видео: Instagram

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

прогноз MMA смешанные единоборства Кристиана Жустино Bellator

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Справился за 40 секунд: видео боя и нокаута Макгрегор – Серроне
Справился за 40 секунд: видео боя и нокаута Макгрегор – СерронеMMA
Конор Макгрегор – Дональд Серроне: онлайн-трансляция боя в UFC
Конор Макгрегор – Дональд Серроне: онлайн-трансляция боя в UFCMMA
"Доктора в ринг! Доктора!" Зафиксирован самый страшный нокаут в истории ММАMMA
"Ребята, до свидания": бывший украинский боец, надевавший футболку с Путиным, рассказал о ситуации с показом его бояMMA
Бой Макгрегор – Серроне: во сколько начало и где смотреть трансляцию
Бой Макгрегор – Серроне: во сколько начало и где смотреть трансляциюMMA
Отец Нурмагомедова согласился предоставить Макгрегору реванш: он назвал условие, которое отпугнет президента UFC
Отец Нурмагомедова согласился предоставить Макгрегору реванш: он назвал условие, которое отпугнет президента UFCMMA

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...