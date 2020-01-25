Первый в этом году вечер боев Bellator: анонс и прогноз

Сегодня в американском Инглвуде пройдет первое шоу смешанных единоборств Bellator в 2020 году. Бои начнутся в ночь на воскресенье по киевскому времени, а в главном поединке сойдутся экс-чемпионка UFC Крис Сайборг и действующая обладательница титула Bellator Джулия Бадд. Трансляция боев Bellator 238 пройдет на спутниковых каналах "Матч ТВ" и "Матч Боец".
Основной кард Bellator 238
Джулия Бадд – Крис Жустину Сайборг
Котировки: 3.95 – 1.25
Вероятность победы: 24% – 76%
Даррион Колдвелл – Адам Борич
Котировки: 1.77 – 2.00
Вероятность победы: 53% – 47%
Серхио Петтис – Альфред Хашакян
Котировки: 1.35 – 3.15
Вероятность победы: 70% – 30%
Хуан Арчулета – Генри Корралес
Котировки: 1.40 – 2.95
Вероятность победы: 68% – 32%
Ава Найт – Эмили Геттис
Котировки: 1.18 – 5.00
Вероятность победы: 81% – 19%
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Предварительный кард Bellator 238
- Мигель Джейкоб – Давид Пачеко
- Крис Авила – Энтони Тейлор
- Кертис Миллендер – Мозес Мюрриетта
- Марио Наварро – Джей Джей Уилсон
- Рэймонд Дэниелс – Джейсон Кинг
- Доминик Кларк – Рикардо Сейхас Филхо
- Аарон Пико – Даниэль Кэйри
- Брэндон Бендер – Джошуа Джонс
- Эй Джей Аджазарм – Адель Альтамими
- Тони Бартович – Джарретт Коннор
Смотрите короткое видео, как тренируется одна из главных красоток смешанных единоборств Пейдж Ванзант:
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