Вечер боев Bellator 238: когда и где смотреть трансляцию

Главный бой в Инглвуде - битва "Киборга" Кристианы Жустино и чемпионки Bellator Джулии Бадд

Сегодня свой дебютный поединок в промоушене Bellator проведет знаменитая Кристиана Жустино, или Крис Сайборг, которая ранее была чемпионкой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Ее соперницей станет действующая обладательница чемпионского пояса в полулегком весе Bellator Джулия Бадд. Дебютное в этом году шоу смешанных единоборств от Bellator пройдет в городе Инглвуд, штат Калифорния, США.

Где смотреть бой Сайборг – Бадд и поединки Bellator 238:

- Матч Боец (Россия) с 05:00

- Матч ТВ (Россия) с 07:00

- Матч Боец повтор в 13:50

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34-летняя Кристиана Жустино по прозвищу "Киборг" в профессиональном MMA уже 15 лет, за это время бразильянка одержала 21 победу, потерпела 2 поражения и еще 1 бой был признан не состоявшимся. Крис Сайбор дралась с такими звездами женского MMA, как Аманда Нуньес, Яна Куницкая, Холли Холм.

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Предварительный кард Bellator 238

Мигель Джейкоб — Давид Пачеко Крис Авила — Энтони Тейлор Кертис Миллендер — Мозес Мюрриетта Марио Наварро — Джей Джей Уилсон Рэймонд Дэниелс — Джейсон Кинг Доминик Кларк — Рикардо Сейхас Филхо Аарон Пико — Даниэль Кэйри Брэндон Бендер — Джошуа Джонс Эй Джей Аджазарм — Адель Альтамими Тони Бартович — Джарретт Коннор

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