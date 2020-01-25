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Вечер боев Bellator 238: когда и где смотреть трансляцию

25 января, 15:44

Главный бой в Инглвуде - битва "Киборга" Кристианы Жустино и чемпионки Bellator Джулии Бадд

Сегодня свой дебютный поединок в промоушене Bellator проведет знаменитая Кристиана Жустино, или Крис Сайборг, которая ранее была чемпионкой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Ее соперницей станет действующая обладательница чемпионского пояса в полулегком весе Bellator Джулия Бадд. Дебютное в этом году шоу смешанных единоборств от Bellator пройдет в городе Инглвуд, штат Калифорния, США.

Где смотреть бой Сайборг – Бадд и поединки Bellator 238:

- Матч Боец (Россия) с 05:00
- Матч ТВ (Россия) с 07:00
- Матч Боец повтор в 13:50

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34-летняя Кристиана Жустино по прозвищу "Киборг" в профессиональном MMA уже 15 лет, за это время бразильянка одержала 21 победу, потерпела 2 поражения и еще 1 бой был признан не состоявшимся. Крис Сайбор дралась с такими звездами женского MMA, как Аманда Нуньес, Яна Куницкая, Холли Холм.

Крис Сайборг

Крис Сайборг / Фото: Instagram

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Все бои Bellator 238

  1. Джулия Бадд – Крис Жустину Сайборг
  2. Даррион Колдвелл – Адам Борич
  3. Серхио Петтис – Альфред Хашакян
  4. Хуан Арчулета – Генри Корралес
  5. Ава Найт – Эмили Геттис

Предварительный кард Bellator 238

  1. Мигель Джейкоб — Давид Пачеко
  2. Крис Авила — Энтони Тейлор
  3. Кертис Миллендер — Мозес Мюрриетта
  4. Марио Наварро — Джей Джей Уилсон
  5. Рэймонд Дэниелс — Джейсон Кинг
  6. Доминик Кларк — Рикардо Сейхас Филхо
  7. Аарон Пико — Даниэль Кэйри
  8. Брэндон Бендер — Джошуа Джонс
  9. Эй Джей Аджазарм — Адель Альтамими
  10. Тони Бартович — Джарретт Коннор

Смотрите короткое видео, как тренируется одна из главных красоток смешанных единоборств Пейдж Ванзант:

Пейдж Ванзант – тренировка звезды UFC Видео: Instagram

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где смотреть MMA смешанные единоборства Кристиана Жустино Bellator

Источник: Сегодня|Спорт

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