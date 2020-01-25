Вечер боев Bellator 238: когда и где смотреть трансляцию

Сегодня свой дебютный поединок в промоушене Bellator проведет знаменитая Кристиана Жустино, или Крис Сайборг, которая ранее была чемпионкой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Ее соперницей станет действующая обладательница чемпионского пояса в полулегком весе Bellator Джулия Бадд. Дебютное в этом году шоу смешанных единоборств от Bellator пройдет в городе Инглвуд, штат Калифорния, США.
Где смотреть бой Сайборг – Бадд и поединки Bellator 238:
- Матч Боец (Россия) с 05:00
- Матч ТВ (Россия) с 07:00
- Матч Боец повтор в 13:50
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34-летняя Кристиана Жустино по прозвищу "Киборг" в профессиональном MMA уже 15 лет, за это время бразильянка одержала 21 победу, потерпела 2 поражения и еще 1 бой был признан не состоявшимся. Крис Сайбор дралась с такими звездами женского MMA, как Аманда Нуньес, Яна Куницкая, Холли Холм.
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Все бои Bellator 238
- Джулия Бадд – Крис Жустину Сайборг
- Даррион Колдвелл – Адам Борич
- Серхио Петтис – Альфред Хашакян
- Хуан Арчулета – Генри Корралес
- Ава Найт – Эмили Геттис
Предварительный кард Bellator 238
- Мигель Джейкоб — Давид Пачеко
- Крис Авила — Энтони Тейлор
- Кертис Миллендер — Мозес Мюрриетта
- Марио Наварро — Джей Джей Уилсон
- Рэймонд Дэниелс — Джейсон Кинг
- Доминик Кларк — Рикардо Сейхас Филхо
- Аарон Пико — Даниэль Кэйри
- Брэндон Бендер — Джошуа Джонс
- Эй Джей Аджазарм — Адель Альтамими
- Тони Бартович — Джарретт Коннор
Смотрите короткое видео, как тренируется одна из главных красоток смешанных единоборств Пейдж Ванзант:
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