"Получил по уху и плачешь как баба": подписчики высмеяли блогера из России, побитого украинским бойцом

Боец Аскар Можаров, который в мире ММА получил прозвище "Украинский Макгрегор", побил российского блогера Максима Мернеса в Пхукете. Стычка произошла во время прогулки украинца, который сейчас живет и тренируется в Таиланде, как и Мернес. Россиянин следит за боями ММА и имел неосторожность высмеивать Аскара в соцсетях, в тоге мужской разговор закончился для него плачевно.

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"Культурно его спросил, для чего эти издевательства надо мною в Instagram, он в ответ ничего умнее чем "чего ты так дерзко себя ведешь" и "ты кто такой" придумать не смог. Не исключаю, что сознательно пытался спровоцировать меня. Каюсь, не вытерпел. Показал ему один из своих фирменных захватов и аккуратно дотронулся до его лица кулаком. Нечаянно разбил его телефон. Теперь он что-то рассказывает про выставочный бой. Это смешно. Не завидую ему. Готов драться с Мернесом одной левой рукой. Ноги даже подключать не буду. Помню, как в 2013 году в Москву приехал Владимир Кличко и устроил общественную порку Александру Поветкину. Или как Саша Усик в 2018 году в Москве деклассировал Мурата Гассиева. Мернеса будет ждать еще более печальная участь", – рассказал Можаров.

В ответ россиянин пожаловался своим подписчикам и заявил: "Если этот неуклюжий украинец думает, что после его физического воздействия я наложу в штаны, он сильно ошибается. Точно не ему решать, что мне писать в соцсетях. Накажу Можарова его же оружием. Сформирую справедливые правила и условия проведения боя, чтобы нивелировать его очевидные преимущества в антропометрии и физических кондициях. Груда мышц – это далеко не гарантия победы. Поединок проведем осенью – мне нужно будет подготовиться. У меня более 350 тысяч подписчиков в Інстаграм, у него 200 тысяч. Плюс более 150 тысяч подписчиков на моем ютуб-канале. Думаю, им будет интересно увидеть наш мужской разговор при помощи жестов".

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Однако фоловеры на ютуб-канале высмеяли Мернеса: "Ничего так резко не портит телефон и лицо, как плохо отфильтрованный базар!" или "Он не телефон твой разбил, а твое достоинство...", "Получил по уху и плачешь как баба".

Ранее известный боец ММА рассказал о причинах своего побега из России.

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