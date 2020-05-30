Українська
$ 26,91
29,62
  1. Новости спорта
  2. Новости MMA

"Получил по уху и плачешь как баба": подписчики высмеяли блогера из России, побитого украинским бойцом

30 мая, 13:22

Елена Павлова Елена Павлова

Стычка произошла в Таиланде во время прогулки Можарова

Боец Аскар Можаров, который в мире ММА получил прозвище "Украинский Макгрегор", побил российского блогера Максима Мернеса в Пхукете. Стычка произошла во время прогулки украинца, который сейчас живет и тренируется в Таиланде, как и Мернес. Россиянин следит за боями ММА и имел неосторожность высмеивать Аскара в соцсетях, в тоге мужской разговор закончился для него плачевно.

Читайте также: Задержан за организацию убийства: лучший тренер России может быть причастен к расстрелу бизнесмена

"Культурно его спросил, для чего эти издевательства надо мною в Instagram, он в ответ ничего умнее чем "чего ты так дерзко себя ведешь" и "ты кто такой" придумать не смог. Не исключаю, что сознательно пытался спровоцировать меня. Каюсь, не вытерпел. Показал ему один из своих фирменных захватов и аккуратно дотронулся до его лица кулаком. Нечаянно разбил его телефон. Теперь он что-то рассказывает про выставочный бой. Это смешно. Не завидую ему. Готов драться с Мернесом одной левой рукой. Ноги даже подключать не буду. Помню, как в 2013 году в Москву приехал Владимир Кличко и устроил общественную порку Александру Поветкину. Или как Саша Усик в 2018 году в Москве деклассировал Мурата Гассиева. Мернеса будет ждать еще более печальная участь", – рассказал Можаров.

В ответ россиянин пожаловался своим подписчикам и заявил: "Если этот неуклюжий украинец думает, что после его физического воздействия я наложу в штаны, он сильно ошибается. Точно не ему решать, что мне писать в соцсетях. Накажу Можарова его же оружием. Сформирую справедливые правила и условия проведения боя, чтобы нивелировать его очевидные преимущества в антропометрии и физических кондициях. Груда мышц – это далеко не гарантия победы. Поединок проведем осенью – мне нужно будет подготовиться. У меня более 350 тысяч подписчиков в Інстаграм, у него 200 тысяч. Плюс более 150 тысяч подписчиков на моем ютуб-канале. Думаю, им будет интересно увидеть наш мужской разговор при помощи жестов".

Реклама

Однако фоловеры на ютуб-канале высмеяли Мернеса: "Ничего так резко не портит телефон и лицо, как плохо отфильтрованный базар!" или "Он не телефон твой разбил, а твое достоинство...", "Получил по уху и плачешь как баба".

Ранее известный боец ММА рассказал о причинах своего побега из России.

Смотрите, какие жесткие нокауты бывают в MMA

Эммануэль Кэлхун. Нокаут в ММА Видео: Instagram

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Таиланд драка россиянин смешанные единоборства блогер боец

Источник: Канал Футбол

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Изоляция в отеле и ужесточение правил: как бойцов будут допускать к турнирам в США во время пандемии
Изоляция в отеле и ужесточение правил: как бойцов будут допускать к турнирам в США во время пандемииMMA
"Халатное отношение к вирусу": в России рассказали, почему отец Нурмагомедова – на грани смертиMMA
Спорт снова с нами! Даты рестарта турниров и чемпионатов
Спорт снова с нами! Даты рестарта турниров и чемпионатовДругие
Усик в вышиванке, Беленюк просит гермошлем, а Харлан – просто отпад: соцсети звезд спорта – на карантине
Усик в вышиванке, Беленюк просит гермошлем, а Харлан – просто отпад: соцсети звезд спорта – на карантинеБокс
"Только любовь": голая звезда ММА расслабилась в ногах у своего мужаMMA
Отец заражен и борется за жизнь, а российский чемпион UFC отказывается от теста на коронавирус
Отец заражен и борется за жизнь, а российский чемпион UFC отказывается от теста на коронавирусMMA

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять