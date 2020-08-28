Известный боец чудом не разбился о стену, посадив сына перед собой за руль

Деррик Льюис получил хороший урок на всю жизнь

Известный боец смешанных единоборств, пятый номер рейтинга тяжеловесов UFC Деррик Льюис попал в аварию у своего дома. Он чудом избежал серьезных последствий, решив покатать одного из своих сыновей на квадроцикле. Ранее в этом месяце на турнире UFC Fight Night 174 Льюис нокаутировал россиянина Алексея Олейника во втором раунде.

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"Черный Зверь" октагона опубликовал в Instagram запись с камеры видеонаблюдения у своего дома, на котором видно, как он сажает сына впереди себя на квадроцикл. Буквально в ту же секунду четырехколесник рванул вперед на полном ходу, едва разминувшись со стеной. Оказалось, что мальчик резко нажал на газ, но Деррик успел вырулить и обогнуть угол дома. Квадроцикл разбил клумбу, подмял под себя деревце и чудом не перевернулся, остановившись через несколько метров.

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"Мы в порядке", – написал в комментарии к видео американский тяжеловес.

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Напомним, что 35-летний Деррик Льюис сейчас имеет серию из трех побед кряду, а свой следующий бой проведет 28 ноября против Кертиса Блэйдса.

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