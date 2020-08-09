Украинец, надевавший футболку с Путиным, помог установить рекорд UFC по нокаутам

Деррик Льюис выступает в UFC с 2014 года

Американский боец смешанных единоборств Деррик Льюис установил рекорд UFC по количеству нокаутов. В главном поединке турнира UFC Fight Nihght 174 Льюис нокаутировал бывшего украинца Алексея Олейника, представляющего Россию.

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Для Льюиса это был 11-й нокаут в карьере – это лучший показатель в промоушене. Второе место делят бразилец Джуниор дос Сантос и американец Кейн Веласкес. У обоих по 10 побед.

Всего на счету 35-летнего американца по прозвищу "Черный зверь" 24 победы в MMA и семь поражений. В UFC он выступает с 2014 года.

Ранее мы писали о драме перед грандиозным турниром MMA в Харькове: в финал пробились два друга – они не будут драться в клетке. В День города Харькова на центральной площади пройдет шоу смешанных единоборств, в рамках которого состоится титульный поединок.

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Ранее мы писали, что Майкл Чендлер супербыстро нокаутировал Бенсона Хендерсона на турнире Bellator 243 в США. В Коннектикуте прошло очередное шоу смешанных единоборств.

Смотрите, как могут нокаутировать в MMA:

Эммануэль Кэлхун. Нокаут в ММА Видео: Instagram

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