"Привет соседи": очаровательная звезда ММА порадовала откровенным фото во время карантина

Американка Пейдж Ванзант, выступающая в UFC, опубликовала новое откровенное фото в Instagram, вместе с супругом Остином Вандерфордом. Пара насладилась видом из террасы, а их тела прикрыты лишь зонтом. Ранее мы рассказывали, что главная красотка MMA на карантине тренируется обнаженной – появилось фото.

"Привет соседи" – подписала фото девушка.

Кроме того, Ванзат решила также порадовать поклонников и откровенным фотографию на кухне. Девушка выложила фото после тренировки, где ее тело прикрыто лишь бокалом вина.

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Ванзант провела 12 боев по правилам ММА – восемь из них прошли под эгидой UFC, где спортсменка одержала пять побед и трижды терпела горечь поражений. Последний поединок с участием Пэйдж датируется январем прошлого года.Также девушка активно борется за права женщин и неоднократно рассказывала о непростом прошлом.

Как Пейдж Ванзант тренируется с мужем на карантине, видео:

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Пейдж Ванзант тренируется с мужем Видео: Instagram

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