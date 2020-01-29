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"Романтика": насильника Емельяненко выпустили из тюрьмы

29 января, 09:51

Российский боец пробыл под стражей 7 суток

Александр Емельяненко

Александр Емельяненко / Фото: Instagram

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Одиозный российский тяжеловес смешанных единоборств Александр Емельяненко, который покинул стены изолятора временного содержания в городе Анапы, уже записал свое первое видео после выхода на свободу, в котором объяснил своим фанатам, что с ним ничего страшного не произошло. Ранее мы писали, что российский боец ММА арестован за пьяный дебош.

Видео: Instagram

"Здрасьте-здрасьте, всем люди добрые! Ну, все – выпустили меня. Ну что я? Ну выпил, похулиганил, подебоширил. Как в "Джентльменах удачи": романтика! Выпил, подрался, в тюрьму!" – сказал Емельяненко у себя в Instagram.

Напомним, что Емельяненко в ночь на 21-е января был задержан правоохранительными органами в Анапе за пьяный дебош. По предварительной информации, боец пребывал в состоянии сильного алкогольного опьянения и проявлял неадекватное поведение, за что на него был составлен административный акт. Емельяненко пробыл под стражей 7 суток.

Отметим, что несколько лет назад Емельяненко был осужден на 4,5 года за изнасилование своей домработницы и был отправлен в колонию, однако весь срок не отсидел, освободившись по УДО.

Кстати, насильник Емельяненко заявил о грядущем бое. Российский боксер готовится к поединку 3 апреля.

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MMA UFC смешанные единоборства Александр Емельяненко

Источник: Сегодня|Спорт

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