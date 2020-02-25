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Рухнет "как башни-близнецы": бойцу UFC пришлось извиняться за упоминание 11 сентября

25 февраля, 12:52

"В тот момент мой мозг работал быстрее, чем мой рот", - объяснил свой поступок боец

Чемпиону UFC в среднем весе Исраэлю Адесанье пришлось извиняться за нелепую шутку о теракте 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, когда были разрушены в башни Всемирного торгового центра. Во время пресс-конференции, посвященной предстоящему поединку турнира UFC 248 7 марта, Адесанья ляпнул, что Йоэль Ромеро в бою с ним рухнет, "как башни-близнецы".

"Я никогда не шутил об умерших людях и не упоминал трагические события 11 сентября", – написал Адесанья в Instagram. – "В тот момент мой мозг работал быстрее, чем мой рот, и я выбрал неправильный эвфемизм. Я прошу прощения, в будущем я буду более осторожен со словами".

Напомним, что в результате террористической атаки в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года погибло более 2700 человек.

Ранее мы писали, что боец MMA пережил клиническую смерть, но проиграл брутальным нокаутом. Тайрел Форчун проиграл нокаутом Тимоти Джонсону.

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Также мы писали, что боец MMA сломал сопернику позвоночник: оппонент был госпитализирован. Тимур Нагибин попал в больницу с подозрением на перелом позвоночника.

Чудовищный нокаут в ММА:

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Эммануэль Кэлхун. Нокаут в ММА Видео: Instagram

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11 сентября UFC смешанные единоборства боец

Источник: Сегодня|Спорт

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