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Боец MMA пережил клиническую смерть, но проиграл брутальным нокаутом

22 февраля, 10:20

Тайлер Форчун проиграл нокаутом Тимоти Джонсону

Брутальным нокаутом завершился бой тяжеловесов на турнире Bellator 239 в Оклахоме, США. Тимоти Джонсон победил нокаутом Тайрела Форчуна уже в первом раунде. Напомним, что в главном поединке вечера украинец Ярослав Амосов победил Эда Рута и продлил свою серию до 23-м побед.

Джонсон и Форчун начали бой без спешки, пытаясь найти слабые места в защите. Первым это сделал Джонсон – он выждал, когда его соперник откроется, а затем бросился, нанеся тому удар в челюсть. Удар получился настолько сильным и точным, что Форчун вырубился еще до того, как упал на канвас.

Кстати, с Форчуом связана интересная история. Оказывается, этот боец пережил клиническую смерть, пытаясь согнать вес перед одним из своих поединков. Американец хотел сбросить 12 кг за несколько дней и решился принять ванну с солью, в результате чего его тело потеряло слишком много воды.

Во время одной из тренировок ему стало плохо, а изо рта пошла пена. Тайрел очнулся в госпитале, врачи сказали, что приступ был вызван обезвоживанием. Затем он второй раз потерял сознание, но на этот раз медики не сразу сумели привести его в чувство и констатировали смерть спортсмена, но затем он вернулся к жизни. Как именно, боец не рассказал.

Ранее мы писали, что "Кошмар" из США получил запрещенный удар коленом в голову: кровавое видео из Рио-Ранчо. Санчес признан победителем благодаря дисквалификации соперника. Теперь американца вызывает Макгрегор.

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А польский "Принц" убойным встречным нокаутировал американца в главном бою уик-энда. Ян Блахович взял реванш у Кори Андерсона, "отключив" того уже в первом раунде. На очереди – Джо Джонс.

Смотрите, как в ММА нокаутируют соперников:

Эммануэль Кэлхун. Нокаут в ММА Видео: Instagram

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нокаут MMA смешанные единоборства Bellator Тайлер Форчун Тимоти Джонсон

Источник: Сегодня|Спорт

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