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Сбежавший из России чеченец бросил вызов Макгрегору, тот его принял

31 июля, 10:17

Александр Трикиша Александр Трикиша

Хамзат Чимаев готов за один вечер драться с Нейтом Диасом, Хорхе Масвидалем и Конором Макгрегором

Чеченский боец UFC Хамзат Чимаев, представляющий Швецию, бросил вызов Конору Макгрегору и другим звездам промоушена. Он готов драться с ними в один вечер и уверен в своей победе. С таким предложением он обратился к главе UFC Дане Уайту.

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"Мне скучно, пожалуйста, Дана Уайт, дай мне Нейта Диаса, Хорхе Масвидаля и Конора Макгрегора в один вечер. Я могу разбить всех этих парней ... Я не дерзкий парень, я просто уверен. Я пойму, если они не хотят драться со мной", – написал боец на своей странице в Twitter.

Ответ от потенциальных соперников не заставил долго ждать. Конор Макгрегор на своей странице в Twitter написал загадочное: "Я принимаю", и заставил всех заговорить об очередном возвращении ирландца в октагон. Напомним, что в начале июня Конор Макгрегор в третий раз завершил карьеру в единоборствах.

Чимаев провел в смешанных единоборствах восемь боев, и все выиграл. В том числе и два поединка на турнирах UFC против Джона Филлипса и Риса Макки. В 2011 году он сбежал из России и попросил политического убежище в Швеции.

Марина Мороз про Конора Макгрегора

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UFC смешанные единоборства Конор Макгрегор

Источник: Сегодня|Спорт

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