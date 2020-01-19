Вот это возвращение: Макгрегор нокаутировал Серроне уже в первом раунде

Конор Макгрегор / Фото: AFP

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Сегодня в Лас-Вегасе прошел грандиозный турнир смешанных единоборств UFC 246, главным поединком которого стало возвращение в октагон легенды ММА Конора Макгрегора. Его соперником стал американец Дональд Серроне. Онлайн боя Макгрегор – Серроне доступен на нашем сайте.

Конор начал поединок мощно и первым же ударом разбил Серроне нос. Ирландец продолжил атаковать и нанес сопернику мощный удар хай-кик. После этого Дональд оказался на канвасе. Макгрегор бросился его добивать и спустя несколько секунд рефери остановил поединок. Фантастика! Бой продлился всего 40 секунд!

Отметим, что на кону не стоял чемпионский пояс, но победитель этого противостояния в ближайшее время может получить титульный бой. Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт уже заявил, что в случае успеха Макгрегора даст тому право на реванш с Хабибом Нурмагомедовым.

Как мы писали ранее, за этот бой Макгрегор получит гарантированный гонорар в три миллиона долларов. Его соперник заработает в 15 раз меньше – 200 тысяч, плюс столько же получил бы в случае победы. Отметим, что в эту сумму не включены отчисления за трансляции и другие бонусы. В целом Конор планирует заработать за сегодняшний бой около 80 миллионов

Этот поединок стал для Макгрегора первым с 2018 года, когда он проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову. В целом ирландец выиграл 22 поединка и проиграл четыре. При этом 86 процентов своих побед 31-летний спортсмен одержал нокаутом.

Серроне намного опытнее боец – на его счету уже 51 поединок! Американец одержал 36 побед, потерпел 14 поражений, а еще один бой был признан не состоявшимся.

Смотрите видео со взвешивания бойцов:

Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Возвращение Макгрегора

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