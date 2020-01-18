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Серроне заработает в 15 раз меньше Макгрегора: опубликованы суммы гонораров UFC 246

18 января, 09:56

Ирландский боец планирует заработать за бой до 80 миллионов долларов

Конор Макгрегор / Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports

Конор Макгрегор / Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports / Фото: Reuters

Стали известны гарантированные гонорары участников бойцовского турнира UFC 246 в Лас-Вегасе, главным поединком которого станет бой Конора Макгрегора против Дональда Серроне. Как сообщает MMA Fighting, ирландцу выплатят 3 миллиона долларов, американец заработает 200 тысяч, столько же он получит дополнительно в случае победы. Напомним, в случае победы над американским "Ковбоем" Макгрегору пообещали реванш с Хабибом Нурмагомедовым.

Обнародованная сумма не включает в себя выплаты от продаж платных трансляций. Ранее Макгрегор заявил в интервью ESPN, что рассчитывает заработать за этот поединок в общей сложности 80 миллионов долларов. Ранее мы писали, как скандального ирландца Макгрегора видит Кличко.

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Ранее мы сообщали, что легенда MMA возвращается – все о бое Конора Макгрегора против американского "Ковбоя". Встреча Макгрегора с Дональдом Серроне станет главным событием вечера на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе. Конор не выходил в октагон с октября 2018 года, после того как в титульном поединке проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову. Серроне в сентябре 2019 года проиграл соотечественнику – Джастину Гэйджи. В послужном списке Конора 21 победа при 4 неудачах. У Дональда – 35 успешных поединков и 13 поражений.

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Читайте также: Вложились еле-еле – Конор Макгрегор и Дональд Серроне прошли взвешивание в Лас-Вегасе

Видео: Reuters

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UFC смешанные единоборства Конор Макгрегор Дональд Серроне

Источник: СЭ

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