Так вырубает "Киборг": видео нокаута в женском бою за титул Bellator

Кристиана Жустину и Джулия Бадд / Фото: Getty Images

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Бывшая чемпионка UFC Кристиана Жустину по прозвищу "Киборг" и действующая обладательница титула Bellator Джулия Бадд сошлись в главном поединке первого вечера Bellator в 2020 году. В начале четвертого раунда Крис зажала соперницу возле сетки и стала избивать, Бадд безуспешно пыталась защищаться, но в итоге после удара ногой оказалась на коленях, после чего рефери остановил бой.

Жустину стала чемпионкой в четвертой по счету организации – ранее она была сильнейшей в UFC, Strikeforce и Invicta Fighting Championships. Уникальное достижение, хотя свой путь в MMA она начала с поражения в 2005 году.

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34-летняя Кристиана Жустину провела в смешанных единоборствах 25 поединков: 22 победы, 2 поражения, 1 бой признан не состоявшимся. Обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу и черного пояса по тайскому боксу. 83 процента своих боев в MMA завершала нокаутом!

Жустину – одна из самых популярных бойцов в истории смешанных единоборств. В ее Instagram более миллиона подписчиков!

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Смотрите, как тренируется Кристиана Жустину:

Тренировка Кристианы Жустину Видео: Instagram

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