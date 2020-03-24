"Там не будет фанатов": организаторы боя Нурмагомедов – Фергюсон идут на крайние меры

Глава UFC Дэйна Уайт сообщил, что долгожданный бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном обязательно состоится в срок, но бой пройдет без зрителей. Также он заявил, что знает новое место поединка, но пока не может его назвать. Ранее тренер Нурмагомедова предположил, что поединок перенесут в Абу-Даби.

"Я знаю место, где пройдет бой. Но я пока не готов сказать вам об этом. Я знаю много вещей. Там не будет фанатов. Это будет закрытое мероприятие", – сообщил Уайт.

Бой Нурмагомедов – Фергюсон должен пройти 18 апреля в рамках турнира UFC 249. Изначально бой должен был пройти в Нью-Йорке, но был перенесен из-за пандемии коронавируса. Позже поединок должен был состояться в Лас-Вегасе, но и там власти штата Невада запретили организацию турнира. Это пятая попытка UFC организовать данный бой.

Ранее мы писали, что президент UFC готов провести бой Хабиба и Фергюсона на Луне. Глава промоушена Дэйна Уайт опубликовал в соцсетях картинку, на которой Хабиб и Фергюсон выходят в октагон на Луне благодаря сотрудничеству с компанией SpaceX Илона Маска. При этом сам Маск и комментатор боев UFC Джо Роган наблюдают за поединком в скафандрах.

Смотрите также, как боец MMA Алехандра Лара танцует на шесте

Алехандра Лара танцует на шесте Видео: Instagram

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама