Тайная красотка в MMA: яркие фото брюнетки, ставшей открытием турнира UFC

В главном поединке турнира UFC on ESPN 12 в Лас-Вегасе американский боец смешанных единоборств Дастин Пуарье победил новозеландца Дэна Хукера решением судей. Пуарье удивил тем, что подошел к поединку без тренера в углу, а вместо этого между раундами его подбадривала брюнетка в маске. "Выглядел отлично, детка", – говорила девушка, пока катмен обрабатывал рассечение над глазом.

"Я сейчас не слушаю тренеров", – признавался перед боем Пуарье в интервью mmamania.com. – "Они говорят делать все совсем по-другому. Мне нужен человек в углу, чтобы только передать мне бутылку воды. Мне нужно выпить глоток, положить немного льда на мою шею, и мне не нужен совет".

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С этой задачей таинственная брюнетка справилась на отлично. А позже СМИ узнали, кто же помогал Пуарье в углу. Незнакомкой оказалась Латори Гонсалес, она является девушкой бойца. На странице Латори в Instagram есть совместные фото с Дастином, а также несколько откровенных снимков.

INSTAGRAM

INSTAGRAM

INSTAGRAM

INSTAGRAM

INSTAGRAM

INSTAGRAM

INSTAGRAM

Недавно мы сообщили, что известны дата и место самой ожидаемой схватки в смешанных единоборствах: Нурмагомедов будет биться с Гейджи.

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Пейдж Ванзант тренируется с мужем Видео: Instagram

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