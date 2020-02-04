Турнир по смешанным единоборствам в Казахстане закончился поножовщиной

Жертв не было, но драку за рингом удалось остановить только полиции

"Разборки" на турнире в Нур-Султане

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Еще один инцидент на спортивном мероприятии произошел в Казахстане. Во время чемпионата страны по ММА в столице республики, Нур-Султане, случилась драка между участниками соревнований и зрителями. Недавно мы сообщали, что массовая драка произошла на матче двух команд Канзаса в Национальной студенческой лиге США.

"Разборки" же в Нур-Султане завершились массовой поножовщиной, сообщает телеграм-канал НЕХабар. В сообщении пишут:

"Ни один чемпионат по ММА не может не закончиться беспорядками или массовой дракой... Действия на видео происходят в Нур-Султане. По предварительной информации, тренер столичной команды ударил ножом тренера из другой команды, после чего началась потасовка. Информация проверяется. Ждем официальных комментариев".

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Беспорядки удалось остановить лишь после вмешательства полицейских.

На днях мы писали, что на турнире ММА в Москве произошла массовая драка между зрителями и спортсменами. Тогда обошлось без холодного оружия и жертв.

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Стрельба на баскетбольном матче. Источник: twitter.com/Dab2Live

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