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Украинская красавица Марина Мороз побеждает в Бразилии: все результаты UFC Fight Night 170

15 марта, 09:00

Александр Трикиша

Турнир UFC не отменили, несмотря на пандемию коронавируса

Украинская девушка-боец смешанных единоборств Марина Мороз одержала победу на турнире UFC FIGHT NIGHT 170 в Бразилии. В поединке в наилегчайшем весе 28-летняя украинка единогласным решением судей победила Майру Буэно Сильву, счет боя – 29:28, 29:28, 29:28. Ранее мы писали, что другой супертурнир по смешанным единоборствам отменили за несколько часов до начала.

Мороз одержала 10-ю победу в смешанных единоборствах, также на ее счету три поражения.

В главном поединке вечера Чарльз Оливейра удушающим приемом победил Кевина Ли. При этом, его соперник жестом руки сдался, но, когда Оливейра ослабил хватку, тот набросился на него сзади и продолжи бой. Рефери пришлось объяснить, что бой уже закончен.

Результаты всех боев UFC FIGHT NIGHT 170:

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  • Гилберт Бернс победил Демиана Майа, техническим нокаутом в 1-ом раунде
  • Ренато Мойкано победил Дамира Хадзовича, удушающим приемом в 1-ом раунде
  • Никита Крылов победил Джонни Уокера, единогласным решением судей
  • Франсиско Тринальдо победил Джона Макдесси, единогласным решением судей
  • Брэндон Морено победил Жуссьера Формигу, единогласным решением судей
  • Аманда Рибас победила Ранду Маркос, единогласным решением судей
  • Элизеу Залески дос Сантос победил Алексея Кунченко, единогласным решением судей
  • Энрике Барзола – Рани Яя – ничья
  • Давид Дворак победил Бруно Сильву, единогласным решением судей
  • Беа Малецки победила Веронику Маседо, единогласным решением судей

Ранее менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз успокоил фанатов и заверил, что бой против Тони Фергюсона состоится. "Ребята, бой Хабиба и очкарика состоится 18 апреля. UFC всегда находит выход. С фанатами или без, этот бой состоится. Людям дома нужно развлечение", – написал Абдель-Азиз в Twitter.

Смотрите, как в ММА нокаутируют соперников:

Эммануэль Кэлхун. Нокаут в ММА Видео: Instagram

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UFC смешанные единоборства Марина Мороз

Источник: Сегодня|Спорт

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