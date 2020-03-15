Украинская красавица Марина Мороз побеждает в Бразилии: все результаты UFC Fight Night 170

Украинская девушка-боец смешанных единоборств Марина Мороз одержала победу на турнире UFC FIGHT NIGHT 170 в Бразилии. В поединке в наилегчайшем весе 28-летняя украинка единогласным решением судей победила Майру Буэно Сильву, счет боя – 29:28, 29:28, 29:28. Ранее мы писали, что другой супертурнир по смешанным единоборствам отменили за несколько часов до начала.

Мороз одержала 10-ю победу в смешанных единоборствах, также на ее счету три поражения.

В главном поединке вечера Чарльз Оливейра удушающим приемом победил Кевина Ли. При этом, его соперник жестом руки сдался, но, когда Оливейра ослабил хватку, тот набросился на него сзади и продолжи бой. Рефери пришлось объяснить, что бой уже закончен.

Результаты всех боев UFC FIGHT NIGHT 170:

Гилберт Бернс победил Демиана Майа, техническим нокаутом в 1-ом раунде

Ренато Мойкано победил Дамира Хадзовича, удушающим приемом в 1-ом раунде

Никита Крылов победил Джонни Уокера, единогласным решением судей

Франсиско Тринальдо победил Джона Макдесси, единогласным решением судей

Брэндон Морено победил Жуссьера Формигу, единогласным решением судей

Аманда Рибас победила Ранду Маркос, единогласным решением судей

Элизеу Залески дос Сантос победил Алексея Кунченко, единогласным решением судей

Энрике Барзола – Рани Яя – ничья

Давид Дворак победил Бруно Сильву, единогласным решением судей

Беа Малецки победила Веронику Маседо, единогласным решением судей

Ранее менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз успокоил фанатов и заверил, что бой против Тони Фергюсона состоится. "Ребята, бой Хабиба и очкарика состоится 18 апреля. UFC всегда находит выход. С фанатами или без, этот бой состоится. Людям дома нужно развлечение", – написал Абдель-Азиз в Twitter.

Смотрите, как в ММА нокаутируют соперников:

Эммануэль Кэлхун. Нокаут в ММА Видео: Instagram

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