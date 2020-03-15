Украинская красавица Марина Мороз побеждает в Бразилии: все результаты UFC Fight Night 170

Украинская девушка-боец смешанных единоборств Марина Мороз одержала победу на турнире UFC FIGHT NIGHT 170 в Бразилии. В поединке в наилегчайшем весе 28-летняя украинка единогласным решением судей победила Майру Буэно Сильву, счет боя – 29:28, 29:28, 29:28. Ранее мы писали, что другой супертурнир по смешанным единоборствам отменили за несколько часов до начала.
Мороз одержала 10-ю победу в смешанных единоборствах, также на ее счету три поражения.
В главном поединке вечера Чарльз Оливейра удушающим приемом победил Кевина Ли. При этом, его соперник жестом руки сдался, но, когда Оливейра ослабил хватку, тот набросился на него сзади и продолжи бой. Рефери пришлось объяснить, что бой уже закончен.
Результаты всех боев UFC FIGHT NIGHT 170:
- Гилберт Бернс победил Демиана Майа, техническим нокаутом в 1-ом раунде
- Ренато Мойкано победил Дамира Хадзовича, удушающим приемом в 1-ом раунде
- Никита Крылов победил Джонни Уокера, единогласным решением судей
- Франсиско Тринальдо победил Джона Макдесси, единогласным решением судей
- Брэндон Морено победил Жуссьера Формигу, единогласным решением судей
- Аманда Рибас победила Ранду Маркос, единогласным решением судей
- Элизеу Залески дос Сантос победил Алексея Кунченко, единогласным решением судей
- Энрике Барзола – Рани Яя – ничья
- Давид Дворак победил Бруно Сильву, единогласным решением судей
- Беа Малецки победила Веронику Маседо, единогласным решением судей
Ранее менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз успокоил фанатов и заверил, что бой против Тони Фергюсона состоится. "Ребята, бой Хабиба и очкарика состоится 18 апреля. UFC всегда находит выход. С фанатами или без, этот бой состоится. Людям дома нужно развлечение", – написал Абдель-Азиз в Twitter.
Смотрите, как в ММА нокаутируют соперников:
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