В Харькове прошел первый в эру коронавируса турнир по смешанным единоборствам

В рамках шоу Road to WWFC прошло 12 поединков: все результаты

В Украине после карантина впервые прошел турнир по смешанным боевым искусствам от всемирной лиги WWFC, штаб-квартира которой расположена в Киеве. В Харькове состоялся турнир серии Road to WWFC, в котором соревновались аматоры и профессионалы.

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Как и стоило ожидать, карантинный "отпуск" для бойцов только подогрел апетит к боям и спортсмены показали поединки высокого уровня. Помимо основных боев, в предварительном карде свои боевые навыки продемонстрировали бойцы из категории "юниоры" в рамках турнира Young Warriors.

Напомним, что второй этап серии отборочных турниров пройдет 2 августа в Mandarin Rest Club, а апогеем заключительной серии станет грандиозный финал на день города Харькова на центральной площади 23-го августа – это шоу состоится со зрителями!

Результаты Kharkiv Open Cup

Полуфиналы. Аматоры 61 кг:

1. Борзило Александр единогласным решением судей победил Комарова Максима

2. Игорь Шмыголь болевым приемом в первом раунде одержал победу над Лавриненко Владиславом

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Полуфинал. Аматоры 77 кг:

3. Коломиец Кирилл техническим нокаутом в первом раунде победил Иськова Александра

4. Красножон Виталий раздельным решением судей одержал победу над Теплюком Вадимом

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Полуфиналы. Профессионалы 66 кг:

5. Раць Иван техническим нокаутом в первом раунде победил Рябченко Александра

6. Горшечник Александр раздельным решением судей одержал победу над Федоновым Александром

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Полуфиналы. Профессионалы 77 кг:

7. Мартынюк Николай единогласным решением судей победил Баркаря Андрея

8. Пинзул Павел техническим нокаутом в первом раунде победил Федченко Владислава

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9. Финал. Аматоры 61 кг: Борзило Александр нокаутом в первом раунде победил Игоря Шмыголя

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10. Финал. Аматоры 77 кг: Кирилл Коломиец техническим нокаутом в первом раунде победил Виталия Красножона

11. Финал. Профессионалы 66 кг: Горшечник Александр техническим нокаутом в первом раунде одержал победу над Иваном Рацем

12. Финал. Профессионалы 77 кг: Пинзул Павел нокаутом в первом раунде победил Николая Мартынюка

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