Українська
$ 27,12
31,03
  1. Новости спорта
  2. Новости MMA

В Украину возвращаются турниры по MMA, один из них пройдет со зрителями

16 июля, 18:27

Алексей Андрейцев Алексей Андрейцев

На День Харькова на центральной площади города пройдет турнир со зрителями, а в нем - два титульных поединка

После долгой карантинной паузы в Украину возвращаются турниры по смешанным боевым искусствам. Всемирная лига WWFC, штаб-квартира которой находится в Киеве и которая дала путевку в UFC Сергею Спиваку и Роману Долидзе, проведет серию турниров в Харькове.

Реклама

В рамках Road to WWFC пройдет три вечера боев. Первый состоится в субботу, 18 июля, в Mandarin Rest Club, начало – в 17:00. Второй турнир – 2 августа, а на День Харькова на центральной площади пройдет турнир со зрителями! Фанаты смешанных единоборств увидят финальные бои 23 августа. Соревноваться будут бойцы-аматоры в весовых категориях 61 и 77 кг, и профессионалы – в 66 и 77 кг.

В финальном турнире запланированы титульные поединки: две защиты титулов харьковских чемпионов мира по версии WWFC – Дениса Бондаря и Александра Плетенко.

Также впервые в Украине стартует серия детских турниров Young Warriors, бои которых будут проводится перед турнирами в Харькове.

Реклама

Читайте также: После победы Роуз Намаюнас на лицо девушки было больно смотреть

Чемпионка WWFC Алена Рассохина рассказала о зарплатах бойцов в Украине и тренировках до судорог:

Все подробности в спецтеме Бои в этот уикенд

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

MMA смешанные единоборства WWFC

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

13 крутых поединков на
13 крутых поединков на "Бойцовском острове": онлайн шоу UFC251MMA
Зарезали во время празднования дня рождения: страшная смерть спортсмена в Лондоне
Зарезали во время празднования дня рождения: страшная смерть спортсмена в ЛондонеMMA
Роуз Намаюнас победила, но на ее лицо после боя страшно смотреть: появились фото
Роуз Намаюнас победила, но на ее лицо после боя страшно смотреть: появились фотоMMA
Усик не набегается, и борец его задушит: прогноз от украинской звезды UFC на возможный бой боксера в MMA
Усик не набегается, и борец его задушит: прогноз от украинской звезды UFC на возможный бой боксера в MMAMMA
Главная красотка смешанных единоборств проиграла на
Главная красотка смешанных единоборств проиграла на "Бойцовском острове" в первом раундеMMA
Как российские олигархи помешали UFC заполучить лучшего борца мира,
Как российские олигархи помешали UFC заполучить лучшего борца мира, "спроектированного учеными"MMA

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять