В Украину возвращаются турниры по MMA, один из них пройдет со зрителями

На День Харькова на центральной площади города пройдет турнир со зрителями, а в нем - два титульных поединка

После долгой карантинной паузы в Украину возвращаются турниры по смешанным боевым искусствам. Всемирная лига WWFC, штаб-квартира которой находится в Киеве и которая дала путевку в UFC Сергею Спиваку и Роману Долидзе, проведет серию турниров в Харькове.

Реклама

В рамках Road to WWFC пройдет три вечера боев. Первый состоится в субботу, 18 июля, в Mandarin Rest Club, начало – в 17:00. Второй турнир – 2 августа, а на День Харькова на центральной площади пройдет турнир со зрителями! Фанаты смешанных единоборств увидят финальные бои 23 августа. Соревноваться будут бойцы-аматоры в весовых категориях 61 и 77 кг, и профессионалы – в 66 и 77 кг.

В финальном турнире запланированы титульные поединки: две защиты титулов харьковских чемпионов мира по версии WWFC – Дениса Бондаря и Александра Плетенко.

Также впервые в Украине стартует серия детских турниров Young Warriors, бои которых будут проводится перед турнирами в Харькове.

Реклама

Читайте также: После победы Роуз Намаюнас на лицо девушки было больно смотреть

Чемпионка WWFC Алена Рассохина рассказала о зарплатах бойцов в Украине и тренировках до судорог:

Все подробности в спецтеме Бои в этот уикенд

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама