Видео со стриптизершей за 10 миллионов: у президента UFC вымогали деньги и уже подали в суд

Уайт не выплатил агенту по не недвижимости 450 тысяч за сокрытие подробностей уголовного дела

На президента престижнейшего промоушена смешанных единоборств UFC Дану Уайта подали в суд по делу о сексуальном вымогательстве. По информации Las Vegas Review-Journal, агент по недвижимости Эрнесто Джошуа Рамос подал иск в суд округа Кларк. В заявлении сказано, что Уайт не выплатил Рамосу 450 тыс долларов за то, что он не раскрыл подробности уголовного дела пятилетней давности. Ранее президент UFC заявил о готовности заразиться коронавирусом.

Издание сообщает, что в 2014 году Рамос вымогал у Уайта 200 тысяч долларов, угрожая обнародовать видео с сексуальными сценами главы UFC с одной из стриптизерш. В 2015 году Рамоса арестовали агенты ФБР, и он провел в тюрьме год. При этом Уайт обещал Рамосу заплатить 450 тысяч долларов за то, что его имя не будет нигде фигурировать после закрытия уголовного дела. Однако Рамос не получил денег от Уайта и теперь подал в суд на функционера.

Конор Макгрегор и Дональд Серроне / Фото: Reuters

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"Этот парень отправился в федеральную тюрьму за попытку вымогать у меня деньги более пяти лет назад. Теперь он нанял адвоката, который также является осужденным преступником, и он снова пытается вымогать у меня, но уже $10 млн. В прошлый раз он не получил от меня денег и в этот раз ничего не получит. Я с нетерпением жду, когда суд отклонит иск, чтобы я мог навсегда избавиться от этих подонков", — приводит слова Уайта Las Vegas Review-Journal.

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