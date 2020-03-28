Во всем виноват коронавирус: боец MMA прокомментировал свое задержание полицией

Джону Джонсу просто стало скучно и он захотел покататься

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джон Джонс, который был задержан полицией Альбукерке за пьяное вождение и неосторожном обращении с огнестрельным оружием, объяснил свой поступок. Во время задержания Джонс признался, что "обезумел" из-за карантина.

"Мне просто хотелось покататься. Первый раз сел за руль за две недели. Увидел бездомных, пообщался с ними как с людьми", – заявил он.

Отметим, что при бойце также было обнаружено огнестрельное оружие. Полиция отреагировала непосредственно на звуки выстрела, после чего и провела задержание Джонса.

Смотрите видео задержания Джонса:

Джонс известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Он является действующим чемпионом организации в полутяжелом весе и лучшим бойцом UFC без учета весовых категорий.

Ранее мы писали, что президент UFC готов провести бой Хабиба и Фергюсона на Луне. Глава промоушена Дэйна Уайт опубликовал в соцсетях картинку, на которой Хабиб и Фергюсон выходят в октагон на Луне благодаря сотрудничеству с компанией SpaceX Илона Маска. При этом сам Маск и комментатор боев UFC Джо Роган наблюдают за поединком в скафандрах.

Смотрите также, как боец MMA Алехандра Лара танцует на шесте

Алехандра Лара танцует на шесте Видео: Instagram

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама