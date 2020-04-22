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"Вопрос в том, захочет ли он этого": тренер Нурмагомедова намекнул на переход бойца в другой вес

22 апреля, 14:10

Максим Перепелица

Хавьер Мендес считает, что Хабиб мог выступать в среднем весе

Тренер Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес считает, что российский боец мог бы успешно выступать в ММА и в среднем весе. Ранее мы писали, что UFC опубликовал видео самых памятных разговоров Хабиба во время поединков.

"Хабиб великолепно проявил бы себя в среднем весе. Вопрос в том, захочет ли он этого. Примет ли такое решение. В какой весовой категории? Считаю, он способен драться в 185 фунтах – да, вот настолько он хорош. Он силен не только физически. Многие недооценивают, насколько он умелый боец", – сказал Хавьер Мендес YouTube-канале.

185 фунтов – это категория до 84 кг, т.е. средний вес. Легкий вес – категория до 70 кг (или же 155 фунтов).

31-летний Нурмагомедов провел в профессиональных смешанных единоборствах 28 поединков, одержав 28 побед, и в данный момент владеет чемпионским титулом UFC в легком весе.

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Кстати, Хабиб Нурмагомедов намекнул на свой следующий бой. Нурмагомедов считает, что все закончится к сентябрю и он сможет выйти в клетку.

Смотрите, как в смешанных единоборствах нокаутируют соперников:

Эммануэль Кэлхун. Нокаут в ММА Видео: Instagram

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MMA UFC смешанные единоборства Хабиб Нурмагомедов

Источник: Сегодня|Спорт

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