"Время все покажет": Макгрегор ответил на обвинения в изнасиловании

Конор Макгрегор / Фото: Reuters

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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал обвинения в изнасиловании. В 2019 году ирландца дважды обвиняли в ситуациях подобного рода.

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"Нужно время и терпение. Терпение – навык, которым мы должны овладеть. Терпение – самый сложный навык, я делаю все, чтобы овладеть им. Время все покажет. Сейчас я сосоредоточен на предстоящем бое. Я сосредоточен на позитиве, хороших мыслях. Я помолюсь за тех, кто пытается оклеветать меня и причинить мне вред подобными вещами, вот и все. Да, конечно, я все отрицаю. Дайте мне время. Время всё покажет", – приводит слова Конора Макгрегора ESPN.

Напомним, в течение 2019 года СМИ писали, что неназванные женщины дважды обвиняли ирландца в изнасиловании, но оба дела не дошли до суда.

Конор Макгрегор / Фото: AFP

Отметим, что для Конора Макгрегора предстоящий поединок с Дональдом Серроне станет первым после боя с Хабибом Нурмагомедовым в октябре 2018 года. Бой Макгрегора с Серроне назначен на 18 января 2020 года на турнире UFC 246.

Кстати, Макгрегор останется без тренера в бою с Серроне – его коуч должен заплатить штраф за драку с Хабибом. 19 января ирландский боец Конор Макгрегор выйдет в клетку против американца Дональда Серроне на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе – тренер Диллон Данис не сможет находиться в углу Конора.

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