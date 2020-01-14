Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,93
26,62

"Время все покажет": Макгрегор ответил на обвинения в изнасиловании

14 января, 15:27

Конор просит подождать, чтобы все решилось

Конор Макгрегор

Конор Макгрегор / Фото: Reuters

Реклама

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал обвинения в изнасиловании. В 2019 году ирландца дважды обвиняли в ситуациях подобного рода.

Читайте также: Ирландец, который рекламирует виски, уже несколько месяцев в завязке, но пил перед Хабибом

"Нужно время и терпение. Терпение – навык, которым мы должны овладеть. Терпение – самый сложный навык, я делаю все, чтобы овладеть им. Время все покажет. Сейчас я сосоредоточен на предстоящем бое. Я сосредоточен на позитиве, хороших мыслях. Я помолюсь за тех, кто пытается оклеветать меня и причинить мне вред подобными вещами, вот и все. Да, конечно, я все отрицаю. Дайте мне время. Время всё покажет", – приводит слова Конора Макгрегора ESPN.

Напомним, в течение 2019 года СМИ писали, что неназванные женщины дважды обвиняли ирландца в изнасиловании, но оба дела не дошли до суда.

Конор Макгрегор

Конор Макгрегор / Фото: AFP

Отметим, что для Конора Макгрегора предстоящий поединок с Дональдом Серроне станет первым после боя с Хабибом Нурмагомедовым в октябре 2018 года. Бой Макгрегора с Серроне назначен на 18 января 2020 года на турнире UFC 246.

Кстати, Макгрегор останется без тренера в бою с Серроне – его коуч должен заплатить штраф за драку с Хабибом. 19 января ирландский боец Конор Макгрегор выйдет в клетку против американца Дональда Серроне на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе – тренер Диллон Данис не сможет находиться в углу Конора.

Смотрите, как одна из самых красивых девушек в UFC Пейдж Ванзант тренируется прямо на балконе:

Пейдж Ванзант – тренировка звезды UFC Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Возвращение Макгрегора

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

MMA UFC Конор Макгрегор Дональд Серроне

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Боец после нокаута продолжил драться с судьей: видео смешного завершения боя
Боец после нокаута продолжил драться с судьей: видео смешного завершения бояMMA
"Буду бить лысую голову": насильник Емельяненко заявил о грядущем боеБокс
"Самая опасная женщина на планете" избила в ринге индийскую красотку: видео бояMMA
Второй рекордсмен по количеству боев в MMA проиграл в Москве за 28 секунд
Второй рекордсмен по количеству боев в MMA проиграл в Москве за 28 секундMMA
Беринчик готовится к
Беринчик готовится к "самому ожидаемому бою 2020 года" в MMA: есть дуэль взглядовБокс
Макгрегор останется без тренера в бою с Серроне: его коуч должен заплатить штраф за драку с Хабибом
Макгрегор останется без тренера в бою с Серроне: его коуч должен заплатить штраф за драку с ХабибомMMA

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...