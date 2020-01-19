"Все это фальшивка": бойцы UFC и боксеры прокомментировали бой Макгрегора и Серроне

Бойцы разошлись во мнениях относительно этого поединка

Макгрегор - Серроне / Фото: Reuters

Победу экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора над Дональдом Серроне на UFC 246 прокомментировали бойцы UFC и боксеры. Видео крутого поединка Макгрегор – Серроне доступно на сайте.

Майкл Джонсон: Ха. Это что сейчас было?

Джастин Гэтжи: Парень хорош. Сделать этот бой было подлостью. Произнеси мое имя, Конор

Белал Мухаммад: Не думаю, что "Ковбой" сдал бой. Он попал тем хайкиком. Интересные времена наступают. Конор против Джастина Гэтжи — вот это был бы огонь.

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Нэйт Диас: Конор, тебе скормили его. Не притворяйся крутым, тебе скормили этот кусок дерьма. Все это фальшивка.

Стивен Томпсон: Ок, ок… ты ввязал меня в это дело… Я приму твой вызов, ты, уважительный и обходительный парень!

Дерек Брансон: Одно точно ясно: Конор пришел сносить соперников! Превосходный инстинкт убийцы

Бен Аскрен: Отличное составление пар для боев, UFC. Конор выглядел потрясающе. Следующий бой будет грандиозным. Конор против Масвидаля дальше. Это лучший выбор для UFC.

Как мы писали ранее, за этот бой Макгрегор получит гарантированный гонорар в три миллиона долларов. Его соперник заработает в 15 раз меньше – 200 тысяч, плюс столько же получил бы в случае победы.

Смотрите видео со взвешивания бойцов:

Видео: Reuters

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