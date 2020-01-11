Второй рекордсмен по количеству боев в MMA проиграл в Москве за 28 секунд

Американский боец утверждает, что у него больше 200 боев и он воевал в Ираке

Шеннон Ритч

Американский боец Шеннон Ритч проиграл сопернику из Финляндии Гленну Спарве на 28-й секунде поединка на турнире Rebel FC в Москве. Для 49-летнего Ритча этот бой стал 149-м в профессиональной карьере. Хотя сам он утверждает, что на самом деле у него более 220 боев – многие не были учтены, так как он выступает с 1991 года, а в 2004-2005 годах делал паузу в карьере, когда участвовал в боевых действиях в Ираке.

Тем не менее, 149 боев – это второй результат в истории ММА. Абсолютный рекорд принадлежит американцу Трэвису Фултону, который провел 320 боев.

Ранее мы писали, что боец после нокаута продолжил драться с судьей: видео смешного завершения боя есть на нашем сайте. Нокаутированный боец из Китая пытался применить болевой прием на судье – он захватил ногу арбитра после остановки боя.

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Напомним, что ранее в новогоднюю ночь олимпийская чемпионка по дзюдо выиграла миллион долларов за один бой в MMA. Кайла Харрисон по очкам победила Лариссу Пачеко и в придачу к чемпионскому поясу получила крупный гонорар.

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