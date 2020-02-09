Вырубают за секунды: видео всех нокаутов и результаты UFC 247

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Сегодня ночью в Хьюстоне состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 247. Главным поединком вечера стала битва между Джоном Джонсом и Домиником Рейесом. Джонс одержал скандальную победу и защитил титул чемпиона. Помимо этой встречи в октагоне было много интересного.

В главном бою андеркарта Валентина Шевченко победила Кэтлин Чукагян и защитила свой титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе. Рефери остановил бой в третьем раунде, когда Шевченко зажала соперницу в партере и просто избивала.

Предлагаем вашему вниманию эффектные удары и нокауты в других боях андеркарта UFC 247:

Хуан Адамс проиграл Джастину Тафа в битве "пухляшей". Тафа нокаутировал соперника в первом раунде:

Калин Уильямс нокаутировал Алекса Мороно уже на 27-й секунде первого раунда после серии точных ударов в голову:

Марио Баутиста отправил Майлза Джонса на канвас ударом с колена в голову, а затем добил руками – нокаут во втором раунде:

Джорни Ньюсон победил Доминго Пиларте нокаутом на 38-й секунде первого раунда:

Как в смешанных единоборствах "вырубают" соперников:

Эммануэль Кэлхун. Нокаут в ММА Видео: Instagram

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