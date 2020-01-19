Женский бой на разогреве у Макгрегора: Холли Холм победила под свист трибун

Холли Холм победила Ракель Пеннингтон / Фото: Reuters

В рамках со-главного события грандиозного шоу смешанных единоборств UFC246 непосредственно перед боем Макгрегор – Серроне встречались Холли Холм и Ракель Пеннингтон. Девушки разочаровали публику, не показав яркий поединок, которого от них ожидали. Первые два раунда из трех спортсменки провели в борьбе у сетке, а попытки провести удары в третьем не завершились акцентированными попаданиями. Публика в Лас-Вегасе освистала такой бой.

Оценки судей на бой Холли Холм – Ракель Пеннингтон 29:28, 30:27, 30:27 в пользу Холм.

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Яркие фото боя Холли Холм – Ракель Пеннингтон:

38-летняя Холли Холм – бывшая чемпионка UFC и боец уникальный. Холм является первым человеком, сумевшим выиграть титулы чемпиона мира в двух дисциплинах: боксе и смешанных боевых искусствах. В 2015 году Холм уже побеждала свою сегодняшнюю соперницу, а также нанесла поражение легендарной Ронде Роузи. Прозвище Холли Холм – "Дочь проповедника", и в данном случае это чистая правда – отец спортсменки проповедник Церкви Христовой.

Ракель Пеннингтон по прозвищу "Твердая" – открытая лесбиянка. Она помолвлена с другой девушкой-бойцом MMA Тишей Торрес. В 2017 году подруги отмечали праздник в недавно приобретенном доме и Ракель сделала предложение, встав на колено и подарив своей избраннице кольцо. Тиша расплакалась и ответила согласием.

Смотрите видео, как девушка-боец MMA проплыла 50 метров под водой:

Боец MMA проплыла под водой 50 метров Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Возвращение Макгрегора

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