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Звезда украинского баскетбола лайкнул интимные фото знойной красотки из Bellator

10 августа, 11:58

Александр Трикиша Александр Трикиша

Валери похвасталась перед подписчиками идеальными формами

Девушка-боец смешанных единоборств Валери Лореда после победы на турнире Bellator 243, где она нокаутировала Тару Графф порадовала своих подписчиков аппетитными фото в Instagram. Спортсменка прилетела в Майами и первым делом сфотографировалась в купальнике, похваставшись своими шикарными формами.

Фото настолько понравилось фанатам девушки, что всего за 12 часов собрало рекордное количество лайков для ее страницы! Не смог пройти мимо такой красоты и украинский баскетболист клуба НБА "Сакраменто Кингз" Алексей Лэнь, поставивший свое "сердечко".

INSTAGRAM

Напомним, что после победы над Графф Лореда прямо в клетке исполнила соблазнительный танец.

"Носите каблуки, красьте ресницы, усиленно тренируйтесь по утрам, делайте свои тик-токи и не позволяйте никому говорить вам, что вы можете или не можете", – подписала свой зажигательный танец Валери.

INSTAGRAM
INSTAGRAM
INSTAGRAM
INSTAGRAM
INSTAGRAM

Отметим, что осенью 2018 года Лореда подписала контракт с Bellator MMA, а дебютировала в профессиональных смешанных единоборствах в феврале 2019-го, победив Колби Флетчер техническим нокаутом. Бой против Графф был для нее только третьим в карьере.

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Алексей Лэнь WAGs Bellator Валери Лореда

Источник: Сегодня|Спорт

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