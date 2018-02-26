10 вещей из столицы Олимпиады-2018, которые не встретишь в Украине

Когда впервые оказываешься в новой стране, обязательно подмечаешь какие-то вещи, которые в Украине будут в диковинку. За две недели было немало моментов в Корее, которые меня удивили.

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1 Жесты. Первое с чем столкнетесь в Корее, вам будут все кланяться – при встрече, в знак благодарности, в конце разговора. Корейские спортсмены всегда низко кланялись своим болельщикам, ценя их поддержку. Когда вы расплачиваетесь в магазине, передаете какой-то предмет или получаете, местные жители всегда будут брать или отдавать его двумя руками.

А если вы сделает человеку приятное, он скрестит указательный и большой пальцы, при этом сделав движение от себя. Выглядит, будто он посылает сердечко вам. Это знак большого уважения и благодарности.

2 Без пин-кода. Первая поездка на такси оставила лишь позитивные впечатления. Новые комфортабельные авто, оснащенные банковскими терминалами. Но когда пришло время расплачиваться, водитель долго рассматривал карточку без чипа и сказал, что такую не принимает. Пришлось дать другую. В дальнейшем, почти нигде не было возможности расплатиться таким архаизмом. Еще, что интересно, нигде при расчете картой не нужно вводить пин-код. В такси просто проходит транзакция, а вот в магазинах на специальном устройстве надо расписаться либо особым маркером, либо просто пальцем.

3 Как на палубе. Удивительные дорожки у корейцев в парках и на олимпийских объектах. Они из палубной доски или пеньки. По ним удобно ходить хоть в дождь, хоть в снег. Грязи на таких тропинках не бывает, поэтому обувь остается сухой.

4 Грелки. От холода и ветра зимой спасают обогреватели прямо на улицах. Всегда можно найти место, где погреться. Ну и специальные грелки для рук, которые есть у каждого корейца, весьма выручают, можно и нос погреть в лютый мороз.

5 А где бабушка? Общественные туалеты тут просто сказка. Вас не встретит на входе злобная бабушка, которая за две гривны всучивает кусок туалетной бумаги. Тут все бесплатно, открыто круглосуточно. Подносишь ладонь к двери, и она открывается, дальше включается свет. Везде идеальная чистота, холодная и горячая вода. Кондиционер. И, конечно же, места для людей с инвалидностью. В Корее, как и в Киеве, даже музей туалетов есть.

6 Перекур. Корейцы любят подымить, но окурков на улице вы не найдете. Что говорить, если даже в парке есть отдельная кабинка для курения. Кстати, по городу не так много урн, но он поражает своей чистотой.

7 Подзарядка в бусе. Многие из нас часто сталкиваются с такой проблемой, как невовремя разрядившийся телефон. В Пхенчхане подзарядить свой гаджет можно даже в автобусе. В спинке кресла встроен usb-порт. Пока не во всех автобусах, но почему-то кажется, что это всего лишь дело времени.

8 Брайль на пиве. Особое внимание в Корее к людям с инвалидностью. О пандусах, колясках в музеях и говорить не стоит. А вот шрифт Брайля на дверях, на смесителях и даже банках с пивом, честно говоря, удивил.

9 Купил и съел. Супермаркеты – это место, где можно не только купить еду, но и перекусить. Что в большом магазине, что в маленьком всегда в уголочке есть микроволновка и горячая вода в бачке, а также пара столиков. Тут можно запарить лапшу или разогреть бутерброд, пиццу. В Корее вообще какой-то культ еды. Вместо "Как дела?" они спрашивают "Хорошо ли ты поел?". И про каждое блюдо корейцы обязательно вам скажут, что оно полезное для здоровья.

Кстати, на выходе из маркета стоит упаковочный стол. Бесплатно можно взять картонный ящик, сложить туда покупки и заклеить скотчем.

10 Осторожно на "зебре". В автобусах тут обязательно пристегиваться. В городе хватает "заправок" для электромобилей. Но вот если вы стоите на пешеходном переходе в Корее, то не надейтесь, что вас кто-то пропустит. Ищите удобный случай, чтобы перебежать дорогу – местные водители не притормаживают на "зебре". Как-то довелось ехать в авто украинской делегации и на переходе наш водитель остановился. У корейцев началась паника, они боялись идти, ожидая, что машина тут же поедет. "Пускай привыкают", – пошутил водитель.

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