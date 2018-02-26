Сгребали все, что осталось нераспроданным: как корейцы прощались с Олимпиадой-2018

В последний день Игр-2018 в олимпийском парке было людно

Пхенчхан попрощался с зимней Олимпиадой. В последний день Игр-2018 в олимпийском парке было людно. Естественно, не обошлось без километровых очередей за сувенирами. Народ сгребал с полок все, что осталось нераспроданным. Кто пришел просто отдохнуть, сидел в кафешках, либо же на креативных скамейках, на которых были нанесены столицы предыдущих Игр. Посетители с детьми катались на коньках. Можно было даже подтянуть свою физическую форму на тренажерах. На больших экранах крутились прямые трансляции соревнований, либо записи предыдущих стартов.

Люди обменивались значками, общались. Суровые корейские полицейские на своих сигвеях катали детей...

Кстати, на территории олимпийского парка стоит бейсбольный стадион. Да, тут это вид спорта – №1. И что интересно, на одной из сторон стадиона оборудована стена для скалолазания. Вот как надо с пользой использовать спортсооружения.

А еще на территории олимпийского парка есть и памятник футболистам в честь проведения в Корее ЧМ-2002.

Ранее мы совершили прогулку по корейскому Пирогово: дезинфекция обуви, ондоль и сказ о янбане.

Ранее мы опубликовали репортаж из северокорейской подводной лодки. Субмарина КНДР села на мель в Канныне, спровоцировав кровопролитие в конце 90-х.