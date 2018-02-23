Медальный зачет Олимпиады-2018 на 23 февраля
В пятницу на зимних Играх в Пхенчхане разыграли четыре комплекта медалей
В пятницу на Олимпиаде-2018 в Южной Корее разыграли всего четыре комплекта медалей. Также пройдет матч за "бронзу" в керлинге у мужчин – команда Швейцарии обыграла главных фаворитов канадцев со счетом 7:5. Все медалисты 23 февраля.
Лидерство в медальном зачете Игр-2018 удерживает команда Норвегии, в активе которой 13 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых медалей. На втором месте Гармания, в активе которой также 13 золотых медалей, но по общему количеству наград немцы существенно отстают от лидеров. Третье место пока занимает Канада – 10 золотых медалей.
Украина делит 20-21 место с Венгрией, в активе наших стран одинаковое количество наград – по одному "золоту". Всего медали Игр в Пхенчхане завоевали представители 29 стран.
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Медальный зачет Олимпиады на 23 февраля
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Всего
|1
|Норвегия
|13
|14
|10
|37
|2
|Германия
|13
|7
|6
|26
|3
|Канада
|10
|8
|9
|27
|4
|США
|8
|7
|6
|21
|5
|Нидерланды
|8
|6
|4
|18
|6
|Швеция
|6
|5
|0
|11
|7
|Франция
|5
|4
|6
|15
|8
|Австрия
|5
|2
|6
|13
|9
|Южная Корея
|4
|4
|4
|12
|10
|Швейцария
|3
|6
|4
|13
|11
|Япония
|3
|5
|3
|11
|12
|Италия
|3
|2
|5
|10
|13
|Беларусь
|2
|1
|0
|3
|14
|Китай
|1
|6
|2
|9
|15
|ОАР
|1
|5
|8
|14
|16
|Чехия
|1
|2
|3
|6
|17
|Словакия
|1
|2
|0
|3
|18
|Великобритания
|1
|0
|3
|4
|19
|Польша
|1
|0
|1
|2
|20
|УКРАИНА
|1
|0
|0
|1
|21
|Венгрия
|1
|0
|0
|1
|22
|Австралия
|0
|2
|1
|3
|23
|Словения
|0
|1
|0
|1
|24
|Финляндия
|0
|0
|4
|4
|25
|Испания
|0
|0
|2
|2
|26
|Новая Зеландия
|0
|0
|2
|2
|27
|Казахстан
|0
|0
|1
|1
|28
|Лихтенштейн
|0
|0
|1
|1
|29
|Латвия
|0
|0
|1
|1
Напомним, что Олимпиада-2018 в южнокорейском Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля. В ней принимают участие спортсмены из 92 стран и будет разыграно рекордное для зимних Игр количество медалей – 102 комплекта.
Украину на Играх-2018 представляют 33 спортсмена в девяти видах спорта. Наибольшее представительство – 11 человек – в биатлоне, шесть человек в санном спорте, по четыре – в лыжных гонках и фигурном катании.
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