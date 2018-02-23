Медальный зачет Олимпиады-2018 на 23 февраля

В пятницу на зимних Играх в Пхенчхане разыграли четыре комплекта медалей

В пятницу на Олимпиаде-2018 в Южной Корее разыграли всего четыре комплекта медалей. Также пройдет матч за "бронзу" в керлинге у мужчин – команда Швейцарии обыграла главных фаворитов канадцев со счетом 7:5. Все медалисты 23 февраля.

Лидерство в медальном зачете Игр-2018 удерживает команда Норвегии, в активе которой 13 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых медалей. На втором месте Гармания, в активе которой также 13 золотых медалей, но по общему количеству наград немцы существенно отстают от лидеров. Третье место пока занимает Канада – 10 золотых медалей.

Украина делит 20-21 место с Венгрией, в активе наших стран одинаковое количество наград – по одному "золоту". Всего медали Игр в Пхенчхане завоевали представители 29 стран.

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Медальный зачет Олимпиады на 23 февраля





№ Страна Золото Серебро Бронза Всего 1 Норвегия 13 14 10 37 2 Германия 13 7 6 26 3 Канада 10 8 9 27 4 США 8 7 6 21 5 Нидерланды 8 6 4 18 6 Швеция 6 5 0 11 7 Франция 5 4 6 15 8 Австрия 5 2 6 13 9 Южная Корея 4 4 4 12 10 Швейцария 3 6 4 13 11 Япония 3 5 3 11 12 Италия 3 2 5 10 13 Беларусь 2 1 0 3 14 Китай 1 6 2 9 15 ОАР 1 5 8 14 16 Чехия 1 2 3 6 17 Словакия 1 2 0 3 18 Великобритания 1 0 3 4 19 Польша 1 0 1 2 20 УКРАИНА 1 0 0 1 21 Венгрия 1 0 0 1 22 Австралия 0 2 1 3 23 Словения 0 1 0 1 24 Финляндия 0 0 4 4 25 Испания 0 0 2 2 26 Новая Зеландия 0 0 2 2 27 Казахстан 0 0 1 1 28 Лихтенштейн 0 0 1 1 29 Латвия 0 0 1 1

Напомним, что Олимпиада-2018 в южнокорейском Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля. В ней принимают участие спортсмены из 92 стран и будет разыграно рекордное для зимних Игр количество медалей – 102 комплекта.

Украину на Играх-2018 представляют 33 спортсмена в девяти видах спорта. Наибольшее представительство – 11 человек – в биатлоне, шесть человек в санном спорте, по четыре – в лыжных гонках и фигурном катании.

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